"غوتشي" تصدر أحذية رياضية افتراضية...صورة

أصدرت Gucci أحذية رياضية افتراضية يمكن شراؤها في التطبيق، وارتداؤها وتجربتها.

أصدرت دار الأزياء الإيطالية Gucci أول أحذية رياضية رقمية لها لا يمكن شراؤها وتجربتها إلا في تطبيقات مخصصة. هذا تعاون مع شركة Wanna البيلاروسية، التي تنشئ تطبيقات باستخدام الواقع المعزز. على سبيل المثال، في تطبيق Wanna Kicks، يمكنك تجربة الملابس أو الساعات الافتراضية.

لارتداء هذه الأحذية الرياضية، يجب تحميل تطبيق Gucci أو Wanna Kicks على الهاتف المحمول، ثم تحديد الأحذية وشرائها.

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وفي تطبيق Gucci، تبلغ تكلفة الأحذية الرياضية 12 دولارا، و9 دولارات في Wanna Kicks.

ستحدد خوارزميات البرامج موقع القدمين في الإطار و"ترسم" أحذية رياضية رقمية عليها.

في غضون خمس أو ربما 10 سنوات، سيأتي جزء كبير إلى حد ما من دخل ماركات الأزياء من السلع الرقمية، قال رئيس Wanna، سيرغي أرخانجيلسكي.

مضيفا: "هدفنا كشركة هو استبدال التصوير الفوتوغرافي للمنتجات بشيء أكثر جاذبية وأقرب إلى التسوق في وضع عدم الاتصال".