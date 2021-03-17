نمر يصطاد غزالة بطريقة ماكرة... فيديو

يعتمد النمر على مزيج من القوة والمكر في البحث عن فرائسه، التي تعد الغزلان واحدة منها، ورغم أن الغزلان تدرك تلك الحقيقة وتحاول أن تكون في يقظة دائمة للحفاظ على حياتها من تلك الحيوانات المفترسة، إلا أن خطأ واحدا يمكن أن يوقعها بين أنياب نمر مفترس.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" نمرا يستخدم طريقة ماكرة لاصطياد غزالة وحيدة استطاع أن يترقب وجودها بالقرب من إحدى الأشجار ليجذبها من الخلف.

pic.twitter.com/pLE4ebQHFk — The Dark side of nature (@Darksidesnature) March 17, 2021

ويظهر الفيديو أن النمر استطاع أن يجذب الغزالة من الخلف وجرها تحت الشجرة وظل في وضع السكون، بينما تترقب الغزالة منقذا يخلصها من الموت ولا تدري ما الخطوة المقبلة التي سيقدم عليها النمر.

وبصورة مفاجئة، يترك النمر طرف الغزالة الذي كان يمسكه من الخلف لينقض عليها بسرعة، ممسكا رقبتها بين أنيابه حتى يتمكن من القضاء عليها.