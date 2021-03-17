وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي بعد صراع مع المرض

توفيت الفنانة الجزائرية ونجمة برنامج ستار أكاديمي ريم غزالي، اليوم الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس بعد صراعها مع مرض السرطان.

وقالت الفنانة سلمى غزالي، أخت الراحلة في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية "إنستغرام":

"منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم".

وأضافت سلمى: "ما فارقتني الإبتسامة لأنو أعرف أنو الله أرحم وأكرم اختار لها الأحسن، أدعولها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة".

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وتابعت سلمى: "ربنا رح يعطيها أشياء حلوة وطيبة، الله يصبر والديا ويعطيهم القوة والحمد لله".

وأعلنت الراحلة ريم غزالي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عن إصابتها بمرض السرطان على مستوى الرأس حيث خضعت لعملية جراحية في فرنسا.