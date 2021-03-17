"هوشة" بين شاب وفتاة في الخبر تفجر الجدل بين السعوديين... فيديو

طالب مغردون على موقع تويتر بالقبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو توبخ شابا بشدة في أحد الأماكن العامة بمدينة الخبر شرقي المملكة، فيما دعا آخرون إلى معاقبة الشاب الذي اتهموه بالتحرش.

ودشن ناشطون وسم #نطالب_بالقبض_على_القاذفة، في إشارة منهم إلى سب الفتاة للشاب بألفاظ غير لائقة.

وأكدوا أنه في حال كان الموقف معاكسا، أي أن الشاب هو من تهجم على الفتاة بالحديث بهذه الطريقة لكان تم القبض عليه بشكل فوري.

فيما، انتقد آخرون الهاشتاج، والدعوة للقبض على الفتاة التي ثارت في مواجهة شاب حاول التحرش بها، فيما كانت هي تصرخ في وجه وتطالبه بالابتعاد عنها، على حد قولهم.

#نطالب_بالقبض_علي_القاذفه تقوله وخر عن وجهي وباقي واقف يطالع فيها ! اميد متحرش فيها او مسوي لها شي ولا ماكان عصبت كذا اقل شي تسويه انها تهينه وترفع صوتها عليه قدام الكل ولو اعطت كف كمان يكون احسن pic.twitter.com/CQQqwgrJGK — . (@RwG17i) March 17, 2021

وأظهر الفيديو مشادة بين الشاب والفتاة وسط تجمع المارة حولهما، حيث قالت له الفتاة "وخر عن وجهي هطف"، في محاولة منها لدفعه إلى الابتعاد عنها.