"هوشة" بين شاب وفتاة في الخبر تفجر الجدل بين السعوديين... فيديو

ودشن ناشطون وسم #نطالب_بالقبض_على_القاذفة، في إشارة منهم إلى سب الفتاة للشاب بألفاظ غير لائقة.
وأكدوا أنه في حال كان الموقف معاكسا، أي أن الشاب هو من تهجم على الفتاة بالحديث بهذه الطريقة لكان تم القبض عليه بشكل فوري.
تقذف بدون خوف ولا كأنها في دولة قانون ارجوا القبض عليها @Molotov_3 @bip_ksa @1Feminist_x #نطالب_بالقبض_على_القاذفة pic.twitter.com/gmaOHzRils— ziZo (@Zeiyad10101010) March 17, 2021
#نطالب_بالقبض_علي_القاذفه— حسان (@7km25) March 17, 2021
قلة تربية وعدم احترام للذوق العام الي قالته البنت للرجل ومع ذلك الرجل بكامل احترامه وإن صفقها طالبوا بالقبض وإن سكت قالوا عنه هطف!
نتمنى ان نسمع خبر تم القبض عشان نوقف العينات هذي عند حدها pic.twitter.com/lkKhbSfwFn
تبرج وطولة لسان ووقاحة وقلة حياء وكل مرة تطلعلنا وحدة طايرة بحلق رجال تطول لسانها وتهابد عنده وتتصادم معه— N:Abogmi (@No__tf2) March 17, 2021
إلى أين يامجتمعنا المحافظ إلى أين؟!
#نطالب_بالقبض_على_القاذفة pic.twitter.com/Lio4e9kB4K
فيما، انتقد آخرون الهاشتاج، والدعوة للقبض على الفتاة التي ثارت في مواجهة شاب حاول التحرش بها، فيما كانت هي تصرخ في وجه وتطالبه بالابتعاد عنها، على حد قولهم.
#نطالب_بالقبض_علي_القاذفه تقوله وخر عن وجهي وباقي واقف يطالع فيها ! اميد متحرش فيها او مسوي لها شي ولا ماكان عصبت كذا اقل شي تسويه انها تهينه وترفع صوتها عليه قدام الكل ولو اعطت كف كمان يكون احسن pic.twitter.com/CQQqwgrJGK— . (@RwG17i) March 17, 2021
وأظهر الفيديو مشادة بين الشاب والفتاة وسط تجمع المارة حولهما، حيث قالت له الفتاة "وخر عن وجهي هطف"، في محاولة منها لدفعه إلى الابتعاد عنها.
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