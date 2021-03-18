أول رد من نقابة الموسيقيين في مصر بعد قرار أشرف زكي بمنع عمر كمال من التمثيل

أزمة جديدة شهدتها الدراما المصرية، بعدما منع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مطرب المهرجانات، عمر كمال، من المشاركة في مسلسل "بين السما والأرض"، لأنه ليس عضوا في نقابة الموسيقيين.

وفي أول رد من نقابة الموسيقيين، فقد قال علاء عامر المستشار القانوني للنقابة، في تصريح مع موقع "مصراوي"، إن "ما تردد غير صحيح، لم تقم النقابة بشطب أو وقف عضوية عمر كمال، ولا يوجد موقف أو قرار قانوني تم ضده".

فيما قال المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل نقابة الموسيقيين، هو الآخر حول أزمة عمر كمال: "لا يوجد قرار رسمي صدر من نقابة المهن الموسيقية، بشطب عضوية عمر كمال".

كما رد المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أوضح أن "أزمة شطب عمر كمال من النقابة انتهت، وهو الآن عضو ولديه الحق فى الغناء كما يشاء"، مؤكدا أن عمر كمال خضع لاختبارات النقابة، وحصل على رقم عضوية جديد.

وكان المخرج ماندو العدل، نشر عبر حسابه على "فيسبوك"، تفاصيل مكالمة نقيب الممثلين، الفنان أشرف زكي، والذي أخبره بعدم أهلية عمر كمال للمشاركة في مسلسل "بين السما والأرض"، أو التمثيل كونه ليس عضوا في النقابة.

يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى، والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة.