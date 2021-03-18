سمية الخشاب تتحدث عن الصعوبات التي تواجه محمد رمضان

وقالت سمية الخشاب في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز"، إن "رمضان محارب، هو نجم مجتهد يطور من ذاته باستمرار.. لا أعتقد بأنه سيتأثر بالصعوبات.. من الطبيعي أن يواجه عقبات؛ لأنه "فنان شاطر".. أتمنى له التوفيق، وسعيدة بتعاوني معه".

وأشارت الخشاب إلى أنه تجمعها علاقة طيبة مع رمضان، أثناء مشاركتها معه في مسلسله "موسى" المفترض عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

وأوضحت: "أنا والفنان محمد رمضان يجمعنا تفاهماً بطريقة غير عادية.. هو نجم رائع".

وتابعت: "المسلسل يتميز بالهدوء، وأجواء الحب والأخوة بين كل طاقم العمل.. سعيدة بخوض هذه التجربة".

وتحدثت سمية عن فريق عمل "موسى"، ووعدت الجمهور بـ"ملحمة درامية"، مشيرة إلى أن المؤلف ناصر عبد الرحمن "أصل الكتابة الإبداعية الذي تفوق على نفسه".

ولفتت إلى أنها تتذكر دورها في فيلم "حين ميسرة" (2007)، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وقالت إن دورها في الفيلم "يظل علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية.. ونقطة تحول في حياتي كفنانة".

وأضافت: "كذلك محمد سلامة مخرج متمكن وهادئ، يقدم العمل بطريقة مميزة".