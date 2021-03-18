حمية بسيطة للوقاية من داء السكري من النوع 2

تعني مقدمات السكري أن نسبة السكر في الدم لديك أعلى من المعدل الطبيعي وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ولكن اتباع الإرشادات الغذائية البسيطة يمكن أن يساعدك على تجنب الإصابة بالمرض.

ووفقا لموقع "ميديك فوروم"، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تعترف بمرض السكري على أنه "مرض خطير"، فهو يعرض الشخص لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وفي نفس الوقت يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

لكن الخبر السار هو أنه لا يزال من الممكن تجنب مرض السكري من النوع 2 للأشخاص، الذين يعانون من مقدمات السكري ويمكن الوقاية منه بشكل فعال من خلال الالتزام ببعض الإرشادات الغذائية.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

في حالة مقدمات السكري، يجب تضمين الحبوب الكاملة في النظام الغذائي وينصح الأطباء البريطانيون بتناول الأرز البني والشوفان الكامل والشعير.

تناول كمية أقل من اللحوم الحمراء

تناول الخضار والفواكه

إن الشغف باللحوم الحمراء والمعالجة غير صحي: فهو يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب ، وهو أمر خطير إذا كنت أيضًا مصابًا بمقدمات السكري والاستعداد للإصابة بمرض السكري من النوع 2. إذا كنت تعاني من مشاكل في نسبة السكر في الدم، فمن المهم التحكم الصارم في كمية اللحوم الحمراء والتخلي عن النقانق وتعويضها بالدجاج أو الديك الرومي.

توصي منظمة السكري في المملكة المتحدة بتناول الهدايا التالية من المنتوجات الطبيعية الطازجة أو المجمدة للوقاية من مرض السكري من النوع 2: التفاح والتوت والسبانخ والملفوف والجرجير، إذ تحتوي هذه الأطعمة على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

إدخال الدهون الصحية في نظامك الغذائي

الإقلاع عن المشروبات السكرية

يجب التقليل من استهلاك الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم. وبدلا من ذلك، يجب أن يكون هناك المزيد من الدهون الطبيعية في القائمة، والتي تأتي من المكسرات غير المملحة والبذور والأفوكادو وزيت الزيتون وزيت عباد الشمس غير المكرر.

توصية غذائية أخرى بسيطة لكنها قوية للوقاية من مرض السكري من النوع 2 في حالة مقدمات السكري هي التوقف عن شرب المشروبات ذات المذاق الحلو، سواء كانت صودا أو قهوة. عندما يتعلق الأمر بإرواء عطشك، يجب عليك اختيار الماء العادي والحليب ومشروبات اللبن الرائب والشاي والقهوة دون إضافة السكر أو المحليات.