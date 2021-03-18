أطفال الصين لا يأكلون الفئران... فيديو

يهتم بعض الصينيين بتربية أنواع مختلفة من الفئران ومنها فئران "البامبو"، التي أصبحت صناعة رائجة في بعض المناطق الريفية.

وتقول وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن تربية فئران "البامبو" لها قيمة عالية في الصين لأن يتم استخدامها في أغراض الغذاء والدواء.

وتعد الفئران أول حيوانات ما يعرف بـ "دور الأبراج الصينية"، التي تستخدم اثني عشر حيوانا، وهي الفأر والثور والنمر والأرنب والتنين والأفعى والحصان والخروف والقرد والديك والكلب والخنزير، لتمثيل الأبراج الصينية التي تسجل السنوات وتعكس سمات الناس، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

ونشرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية مقطع فيديو، على صفحتها الرسمية على "تويتر" بعنوان "نحن لا نأكل الفئران"، يفند ما تقول إنها مزاعم في الثقافة الغربية عن الطفل الصيني.

ويظهر في الفيديو طفلان صينيان يتحدثان عما تصفه الصحيفة بصورة نمطية مزعومة عن أن أطفال الصين يأكلون الفئران.

“We don’t eat rats and mice. We like candy, cake and ice-cream just like other kids.” Watch how a Chinese boy who lived almost one-hundred years ago refutes Western stereotypes of Chinese people in English. pic.twitter.com/72S2heycrh — Global Times (@globaltimesnews) March 18, 2021

ويقول الأطفال: "نحن لا نأكل الفئران. نحن نحب الحلوى والـ "أيس كريم" مثل بقية الأطفال".

وتابعت الصحيفة: "أطفال الصين يرفضون النموذج النمطي المرسوم لهم في الثقافة الغربية".