إعادة فتح برج بيزا المائل أمام السياح

أعيد فتح أحد أشهر المعالم الإيطالية والعالمية - برج بيزا المائل - للزوار، بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب قيود الوباء.

وتوفر تذكرة جديدة صالحة لمدة عام، للزوار، فرصة ليست لرؤية البرج فقط، ولكن أيضًا الآثار والمتاحف الأخرى في المجمع الأثري. وبيع نحو 500 تذكرة بحلول منتصف صباح يوم السبت، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

شيد البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 55 مترا، عام 1173 وبدأ في الانحناء بمجرد اكتماله. وفي عام 1964، بدأت الحكومة أعمال ترميم كبيرة على الهيكل لمنعه من الانهيار.

لأسباب تتعلق بالسلامة، أغلق البرج أمام الجمهور في عام 1990 للترميم وإعادة الهيكلة ثم افتتح مرة أخرى في عام 2001. "بيزا المائل"، هو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، لا يزال أحد الوجهات السياحية الشهيرة في إيطاليا.