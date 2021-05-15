بعد نقله إلى المستشفى.. ممثل مصري: مش عارف عندي إيه

قال الممثل المصري، إسلام إبراهيم، إنه قضى أسبوعا قبل نقله إلى المستشفى دون أن يعلم طبيعة ما يعانيه.

وبحسب ما نشره على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال إسلام: "دعواتكم، بقالي أسبوع مش فاهم أنا عندي ايه".

وتم نقل الفنان المصري إلى المستشفى خلال الساعات الماضية بعد أيام من معاناته مع أعراض الأنفلونزا.

وقال إسلام عبر "فيسبوك": "حبايب قلبي ربنا ميحرمنيش من محبتكم بس انا مش قادر ارد ع التليفون وان شاء الله هطمنكم".

وقبلها أعلن أنه يعاني أعراضا تشبه "كورونا"، برغم سلبية المسحة التي أجراها عدة مرات.