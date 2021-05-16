مها أحمد تخرج عن صمتها بعد هجوم عائلتي السقا وكرارة وتكشف القصة الكاملة... فيديو

أثارت الفنانة المصرية، مها أحمد، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بسبب حديثها عن الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، وإدعائها بأنهما قبلا الإساءة لنفسيهما رضوخًا للمخرج محمد سامي من أجل زوجته مي عمر خلال تصوير مسلسل "نسل الأغراب".

بداية القصة، عندما وجهت مها أحمد، صباح أمس السبت، رسالة شديدة اللهجة إلى أشخاص من الوسط الفني لم تسمهم، موضحة أنها تعرضت لمواقف محرجة منهم، وشبهن أحدهم بـ"الندل"، مشيرة إلى أن اثنين من هؤلاء الفنانين شاركا سويا في مسلسل عرض خلال شهر رمضان 2021.

إلا أنا مها أحمد عادت ونشرت فيديو جديد عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" لتوضيح ما نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "لجأت لأحد أصدقائي كان زميلي وزميل زوجي، وكان بيروح عند جوزي في بيته وأهل جوزي كانوا فاتحين ذراعيهم ليه والعكس، مش عيب أني أتكلم معاه وأعيط وأقوله أني حزينة بسبب قعدتي في البيت، قولت لمجدي أنا هكلم زمايلنا اللي هما نجوم وقوليلهم أني عايزة اشتغل، قالي متعمليش كده عشان متقلليش من نفسك".

وأضافت: "معملتش بكلام مجدي وكلمته وعيطت، وابتديت ادخل في مرحلة اكتئاب لأني عايزة اشتغل، بعد يومين لقيته بيكلمني يقولي في دور حلو أوي، قالي بس كلمي المخرج وافهمي منه، وده مينفعش عشان لازم هم اللي يكلموني، ووافقت وأنا كنت في ساعتها في أشد الاحتياج إني اشتغل، اتفاجئت إنه اتبعتلي دور غير اللي قالي عليه، ومكنش فعال ومليش لازمة في المسلسل".

وتابعت: "كان ممكن تقول لأصحابك شغلوا مها.. رحت طبعا واستغربت جدًا عايزة أكلمه.. كنت قولي إنه دور كومبارس ومش هزعل منك.. مكنش لازم أشحت كويس إنكم مترجمنها على إنها شحاته رغم أني كنت مترجماها على إنها سعي".

وقالت عن أمير كرارة: "قابلت زميل تاني، كنت بشتغل في شركة وكنت بعمل برنامج وهو كمان كان بيعمل برنامج قبل ما يتشهر، ويشوفني يقولي يا أستاذة ونوع من الرقي، وقولت يابت مافيش مشكلة في نوع من العشم، دخلت وقولتله مبروك إيه بقى مش هنشتغل مع بعض، راح باصصلي كده وقايلي الدور بينادي صاحبه طبعًا أنا استغربت للرد، كان ممكن يقولي ربنا يسهل أو حاجة".

واختتمت: "بناء على اللي حصل جالي اكتئاب وعيطت كتير جدًا، خلال تلك الفترة انا تعبت وأخدت أدوية ومازلت باخد الأدوية لحد دلوقت، شئ طبيعي لما ألاقي فيها حاجة بها رد اعتبار ليا، هتكلم وأكتب على صفحتي، وأنا كتبت بصراحة شديدة، ولا بشمت في حد ولا عايزة، ولو عايزة أشمت هشمت في نفسي أني أحسن من ناس كتير وقاعدة في البيت، ربنا كارمني أن أعمالي بتتعرض على الشاشة، ولسه في حكايات كتير مع زملاء كتير هحكيها".

وردت نادية السقا، والدة الفنان أحمد السقا، على منشور الفنانة مها أحمد وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": "علي الأصل دور كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار، وتعلق فشلها عليهم، تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة مهما حاولتي يا كومبارس ليس لكي مكان بين الفنانين المحترمين، وإن طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب".

فيما رد الفنان أحمد كرارة، شقيق أمير كرارة، قائلا: "حبيت أكون من آخر الناس اللي هتتكلم على أمير كرارة علشان محدش يقول ما أنت أخوه ولازم تقول كده. اعتقد بعد حب الناس الكثيرة قوي اللي اتكلمو عنه بالخير انهارده بيبين قد إيه أن في نفوس وقلوب سودا بتتمنى الأذى للناس الناجحة".

وأضاف، "أنا بحمد ربنا أن أمير كرارة أخويا لأنه جدع وحنين وقلبه أبيض وتعب وشاف المر اللي محدش يعرف عنه حاجة، بيعمل خير كتير محدش يعرف عنه حاجة علشان كده ربنا بيكرمه في شغله وكرمه انهاردة بكل الناس النضيفة اللي اتكلمو عنه بكل خير وواثق أن ولا واحد منهم كتب كلام مجاملة ليه".