تسجيل
04:28 GMT17 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    نقيب المهن التّمثيلية في مصر، أشرف زكي

    نقابة المهن التمثيلية في مصر تصدر بيانا بعد الأحداث الأخيرة وتوجه طلبا إلى الفنانين

    © AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 12
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0f/1047515770_0:308:2012:1440_1200x675_80_0_0_c5e28e591b2851c2e3713c37e86393fa.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202105161048980726-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86/

    أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، بيانا، مساء اليوم الأحد، حول الأزمة وحالة التراشق بين مها أحمد وأحمد السقا وأمير كرارة، مطالبة الفنانين بالالتفاف حول القضايا الوطنية والقضية الفلسطينية.

    قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني العميد اسماعيل قاآني
    © AFP 2021 / -
    قائد "فيلق القدس" يتحدث مع قادة الفصائل الفلسطينية ويدعوهم للاستعداد لـ"زوال إسرائيل"
    وأهابت نقابة المهن التمثيلية، في بيانها، بأعضائها رموز الحركة الفنية وصناعها وقوة مصر الناعمة وواجهتها الحضارية، الالتفاف حول قضايا الوطن ورفعته والقضية الفلسطينية والالتزام بأخلاقيات المهنة والدور التنويري الذي يلعبه الفن والفنان في الارتقاء بالمجتمع.

    وأشار البيان، إلى "الدور الذي أشار له رئيس الجمهورية، حين أشاد بالدور الإيجابي الذي لعبته الدراما التليفزيونية هذا العام، وهو الأمر الذي يدعو الجميع للفخر وللتكاتف والعمل على تأكيد هذه القيمة وهذا الدور الإيجابي، وهو الأمر أيضا الذي لا يتسق نهائيا مع بعض السلوكيات المرفوضة تماما، والتي تسير خارج هذا السياق السياسي والاجتماعي والأخلاقي من تراشقات غير لائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين دوائر محدودة من دوائر صناعة الدراما مما قد يشوه هذا النجاح الكبير الذي حققته هذه الصناعة العظيمة هذا العام من خلال نماذج فنية عديدة مشرفة وتاريخية مثل مسلسلي الاختيار وهجمة مرتدة".

    وناشد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، السادة أعضاء النقابة الأفاضل بالالتزام بجادة المنطق والتعالي على كل ما هو شخصي، لصالح المصلحة العامة كما تدعوهم للتضامن مع قضايا الوطن وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

    وكانت الفنانة مها أحمد قد شنت هجوما على نجمين من زملائها في الوسط الفني في منشور لها عبر "فسبوك"، ووصفتهما بالمخدماتية، على الجانب الآخر شنت والدة وشقيقة السقا هجوما مضادا على الفنانة ووصفوها بالحقودة.

    وتشن إسرائيل، منذ الاثنين الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، ما أسفر عن مقتل 188 فلسطينيا حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

    وتطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، من جهتها، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل 10 أشخاص وعديد الإصابات.

     

    انظر أيضا:

    فلسطين تشكر السيسي لفتح مستشفيات مصر أمام جرحى "العدوان الإسرائيلي" على غزة
    مصر وقطر تدعمان فلسطين بمشاريع استثنائية
    وزير الخارجية المصري يدعو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين
    فلسطين ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل "غزة" للغاز الطبيعي
    اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة
    مصر والأردن وفلسطين: نريد دولة فلسطينية بحدود الـ67
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فلسطينيون يغادرون منازلهم عقب اشتداد قصف المدافع والطيران الحربي الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، فلسطين 14 مايو 2021
    مشاهد "حاضرة" في معاناة الفلسطينيين
    واتسآب سيوقف خدماته لمن يرفض التحديثات الجديدة
    واتسآب يوقف خدماته لمن يرفض تحديثاته الجديدة
    ماذا يحدث لجسدك لو شربت جالونا من المياه قبل النوم أو في السحور؟
    ماذا يحدث لجسدك لو شربت غالونا من المياه قبل النوم أو في السحور؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك