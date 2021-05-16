فنانة مصرية تفتح النار على محمد سامي: شتمني أثناء تصوير "نسل الأغراب" وهددني بمليون جنيه

كشفت الفنانة المصرية، مريم سعيد صالح، لأول مرة تفاصيل تعرضها للإهانة على يد المخرج محمد سامي في كواليس مسلسل "نسل الأغراب"، الذي عرض ضمن دراما رمضان.

وقالت الفنانة مريم سعيد، في تصريحات مع موقع "في الفن"، إنها "تعرضت للإهانة من المخرج محمد سامي بسبب أحد المشاهد التي ارتبكت خلال تصويرها وقامت بإعادته أكثر من مرة ليطلق عليها وابل من الشتائم ويتهمها بالفشل وبأنها كومبارس"، مضيفة "قالي إنتي بتغيري في المشهد أنا كلامي قرآن، ما تيجي تألفي إنتي أحسن".

وأشارت إلى أن ذلك حدث أمام ابنتها التي اشتبكت معه وطلبت منه عدم التعامل معها بهذه الطريقة كي لا يسبب لها جلطة وكاد الحوار أن يتحول إلى مشادة بين ابنتها والمخرج لولا تدخلها وإخراج ابنتها خارج موقع التصوير.

وأضافت مريم سعيد أنها احتوت الموقف كي لا يقال عنها أنها تثير الأزمات بداخل مواقع التصوير، كما أنها غير واثقة من مساندة الجميع لها، ومن أجل لقمة العيش، لافتة إلى أنها قدمت شكوى لجهة الإنتاج وجاء محمد سامي واعتذر لها عما بدر منه متحججا بالضغط وأنه مؤلف ومخرج العمل.

وقالت مريم سعيد، إنها كانت على وشك الانسحاب من المسلسل ولكنها تلقت تهديدا من محمد سامي بدفع مليون جنيه لجهة الإنتاج ثمنا لليوم الذي قاموا بتصويره، مضيفة "قالي أنا هدفعك مليون جنيه لو مشيتي، هو أنا أجري كله كام عشان أدفع مليون جنيه للشركة".

وأكدت مريم سعيد، على أنها تعاونت مع محمد سامي في أكثر من عمل منهم مسلسل "أدم"، و"الأسطورة" ووصفته بأنه كان إنسان خلوق ومحترم ومخرج متميز ولكنه في حاجة إلى السيطرة على غضبه فقد كان سامي في أسوأ حالته في "نسل الأغراب"، على حد وصفها.

وقالت إن "الفنان حمدي إسماعيل كان شاهد على الواقعة دي وساعتها كان بيترعش قبل كل مشهد من الرعب اللي عملوا محمد سامي في موقع التصوير ومكانش بيكمل جملتين على بعض وطول المسلسل مرعوب منه، محمد سامي عمل حاجز نفسي بينا وبينه".

وأشارت مريم إلى أن هناك الكثيرون الذين يتعرضون للإهانات والمضايقات ولكنهم لا يتحدثون، لأن شركات الإنتاج تقلصت ولم يعد هناك فرص للعمل فكل مخرج يدخل العمل بمجوعته المفضلة وهناك من يجلسون بالمنزل كحالها فلم تجد بدا من أن تصمت على إهانتها.

وأعلنت مريم رفضها التعاون مع سامي مجددا نظرا للحاجز النفسي الذي وضعه بينهما كما أنه لم يوفر لها الأجواء الملائمة للتصوير فقد كان طوال الوقت متوترا وكان التواصل سيئا بينهما، مبدية استيائها من اعتبار البعض لكلمة كومبارس أنها إهانة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت أمس السبت، أنه تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي بدون ذكر أي أسباب، فيما أثار القرار موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت زوجته الفنانة مي عمر قائلة: "ايه الشماته وايه كمية الفرحة اللي شايفها فيكو دي! فعلا العين مبتكرهش غير اللي أحسن منها".

واتسمت مشاهد مسلسل "نسل الأغراب" بالعنف الشديد، وانتهى بموت معظم شخصياته الرئيسية، وإعدام بطليه "عساف الغريب: أحمد السقا"، و"غفران الغريب: أمير كرارة"، فيما بقيت "جليلة: مي عمر" على قيد الحياة.

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التليفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة فيلم "هروب اضطراري" قبل عامين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، تامر مرسي، ويشارك في بطولته مي عمر ودياب ومحمد جمعة وفردوس عبد الحميد وإدوارد ونجلاء بدر ومحمد علاء وأحمد مالك وأحمد داش ومحمد مهران وأحمد فهيم.