شركة "كاسيو" اليابانية ترفع الستار عن ساعتها الذكية الجديدة

ووفقا لموقع "غيزمو تشاينا" الإلكتروني، فإن الساعة الجديدة "G Shock GBA900" تعد من أكثر ساعات "كاسيو" الذكية تتبعا للياقة البدنية مع العديد من الميزات الأخرى، التى تجعلها رفيق الرفاهية.

وأشارت الشركة إلى أن الساعة تحتوي على مستشعرات مدمجة تتعقب بعض جوانب نظام اللياقة البدنية للمستخدِم، كما تتميز بمقاومة الصدمات والماء وتشمل التوقيت العالمي لـ 48 مدينة، بالإضافة إلى ذلك، فهي تتوافق مع أجهزة "Android" و"iOS".

وتتميز الساعة بمظهر كلاسيكي مع هيكل نحيف يبلغ 16.6 ملم، كما تحتوي على وجه دائرى كبير بقياس 51.3 × 48.9 ملم مع قرص تناظري في الجزء العلوي لتتبع الأداء.

وحددت الشركة سعر الساعة الذكية الجديدة بـ 130 دولارا، ويمكن الحصول عليها من موقع "كاسيو" الإلكتروني وتجار التجزئة الآخرين.