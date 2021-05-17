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    عادل إمام

    الكشف عن أسرار وتفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام على يد القذافي

    © AFP 2021 / FETHI BELAID
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    تعرض الفنان المصري، عادل إمام، الذي يحتفل اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ81، لمواقف طريفة مع رؤساء الدول خلال مشواره الفني، ومنهم الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، الذي حاول قتله في إحدى المرات بعدما أثار استفزازه.

    وبحسب رواية محمد عشوب، فنان الماكياج والماكيير الخاص بالرئيس المصري الراحل، أنور السادات، لبرنامج "بوضوح"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، فإن معمر القذافي حاول قتل عادل إمام لاعتقاده أن الأخير يسخر منه في مسرحيته "الزعيم"، ويقلده بشكل ساخر وكوميدي.

    وأشار عشوب في تصريحاته المتلفزة قبل 7 سنوات ووفقا لما أخبره به صديق له قريب من المخابرات والقيادة الليبية، أن القذافي طلب عرض مسرحية "الزعيم" في ليبيا بهدف التخلص من عادل إمام وقتله، باستئجار مجموعة من البلطجية يحضرون العرض، وفي نهاية المسرحية ينهالون على الفنان المصري بالضرب ويقتلونه.

    لكن بعد أن وردت هذه المعلومات إلى محمد عشوب، لجأ إلى وزير الإعلام الليبي وقتذاك عبد الله منصور، وحذره من حدوث مشكلة دبلوماسية كبيرة في المنطقة العربية إذا حدث أي مكروه لعادل إمام في ليبيا، وبناء عليه أصدر الوزير قرارا بإلغاء عرض المسرحية في ليبيا، وأفسد على القذافي مخططه لقتل عادل إمام، وأصدر الزعيم الليبي الراحل قرارا فوريا باعتقال وزير الإعلام بسبب إلغائه المسرحية.

    وبدأ عادل إمام مشواره الفني منذ ستينيات القرن الماضي، بمشاركته بطولة مسرحية "أنا وهو وهي"، مع فؤاد المهندس وشويكار، وهو يعد من أعلام المسرح المصري، الذي استمر عرض مسرحياته سنوات طويلة تفوق عقد من الزمان بسبب نجاحها الجاهيري الكبير، مثل "الواد سيد الشغال" و"الزعيم" و"بودي غارد" و"شاهد ما شفش حاجة".

    الفنان المصري، عادل إمام
    © AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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    كما يظل عادل إمام متربعا على عرش الكوميديا، من خلال العديد من الأفلام السينمائية، مثل "رجب فوق صفيح ساخن"، و"شعبان تحت الصف"، و"رمضان فوق البركان" و"عنتر شايل سيفه"، و"البحث عن المتاعب".

    ويُحسب لعادل إمام أنه حارب الإرهاب والتطرف من خلال بعض الأعمال الفنية مثل "الإرهاب والكباب" و"الإرهابي" و"طيور الظلام"، كما عرض مسرحيته "الواد سيد الشغال" في جامعة أسيوط للتضامن مع طلاب تعرضوا لاعتداءات من جانب متطرفين دينيين بعد تقديمهم عرضا مسرحيا على مسرح الجامعة.

    وعادل إمام متزوج من هالة الشلقاني، وأثمر زواجه منها عن 3 أبناء هم المخرج رامي إمام والممثل محمد إمام وسارة إمام.

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    الكلمات الدلالية:
    ليبيا, مصر, معمر القذافي, مشاهير, منوعات, عادل إمام
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