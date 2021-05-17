فنان مصري يكشف سرا عن هيفاء وهبي

كشف الممثل الكوميدي المصري، مصطفى خاطر، سرا عن الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي.

وقال خاطر في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إن هيفاء وهبي كانت مرشحة لبطولة فيلم "ثانية واحدة"، الذي يلعب بطولته إلى جانب الفنانة، دينا الشربيني، والمعروض حاليا في دور العرض السينمائية.

وأوضح مصطفى خاطر أحد نجوم فرقة "مسرح مصر" للبرنامج، أن دينا الشربيني لم تكن هي بطلة الفيلم الأصلية، إذ سبق للمنتج محمد السبكي وأن تعاقد مع هيفاء وهبي، لكنها انسحبت من الفيلم بعد وقوع خلافات بينها وبين السبكي خلال فترة التحضير للعمل.

يشار إلى أن مصطفى خاطر يشارك هيفاء وهبي بطولة فيلم "أشباح أوروبا" إلى جانب الفنان أحمد الفيشاوي، والذي لم يعرض سينمائيا حتى الآن، على الرغم من انتهاء تصويره منذ فترة.

وفيلم "ثانية واحدة" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد، ومن بطولة مصطفى خاطر ودينا الشربيني وسوسن بدر وبيومي فؤاد وشريف دسوقي.

وتتنافس في موسم عيد الفطر 2021 السينمائي 3 أفلام فقط، هي "أحمد نوتردام" من بطولة رامز جلال، و"ثانية واحدة" من بطولة دينا الشربيني، و"ديدو" من بطولة كريم فهمي.