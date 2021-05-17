عادل إمام "معلق رياضي" في فيديو نادر... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مشاهد فيديو نادرة للفنان المصري، عادل إمام، بمناسبة بلوغه 81 عاما، يظهر فيها لأول مرة كمعلق رياضي.

ويظهر إمام في الفيديو وهو يعلق بشكل كوميدي ساخر على مباراة كرة قدم بين مجموعة من الفنانين في ثمانينيات القرن الماضي.

ومن أبرز الفنانين المشاركين في المباراة يسرا وحسين فهمي وشهيرة والإعلامية سهير شلبي وليلي علوي والمخرج عمر عبد العزيز والمخرج مدحت السباعي والمخرج محمد عبد العزيز والفنانة لبلبة والمخرج الراحل عاطف الطيب.

ومن تعليقات عادل إمام الطريفة خلال المباراة هي أن أداء يسرا ليس في أفضل مستوى بسبب عودتها لتوها من زيارة لإحدى المجاعات.

ونشرت الفيديو النادر لعادل إمام فضائية "ماسبيرو زمان"، قبل 3 أعوام، وحاز على أكثر من مليون مشاهدة.

وعادل إمام من مواليد عام 1940، ويعتبر من أهم نجوم العالم العربي، وبدأ مشواره الفني بالمشاركة في بطولة مسرحية "أنا وهو وهي" في ستينيات القرن الماضي أمام كلا من فؤاد المهندس وشويكار.

ويزخر رصيد عادل إمام الفني بالعديد من المسرحيات الناجحة التي استمر عرضها لسنوات طويلة على خشبة المسرح، مثل "الواد سيد الشغال" و"الزعيم" و"بودي غارد"، وأفلام مثل "الإرهاب والكباب" و"طيور الظلام" و"المنسي" و"الهلفوت" و"الإرهابي" وغيرها.

وقال موقع "CELEBRITY NET WORTH"، إن مقدار ثروة "الزعيم" عادل إمام بلغ حوالي 100 مليون دولار أي ما يفوق مليار ونصف جنيه مصري تقريبا، مؤكدا أنه جمع هذه الثروة بعد مشواره الفني الطويل الذي بدأه عام 1960.