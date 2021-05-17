"رسم البهجة على وجوه الجميع".. مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تحتفي بميلاد عادل إمام

أكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين على دور النجم المصري عادل إمام في مساندة قضايا اللاجئين، وأثنت على مشواره الفني ودوره في رسم البهجة على وجوه الجميع.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، من خلال تغريدة لها عبر موقع "تويتر" بمناسبة عيد ميلاد النجم المصري الـ81، أن عادل إمام، ما زال يدعم القضايا الإنسانية، إضافة إلى استمراره في مساندة قضايا اللاجئين عبر دول العالم المختلفة.

وشارك حساب المفوضية، على "تويتر"، صورة للزعيم عادل إمام تضمنت قيامه بجولة في أفريقيا، لتوجيه التهنئة له فكتبت: "لقد عودنا دائما أن يرسم البهجة على وجوه الجميع، وأن يدعم القضايا الإنسانية بكل جهد وحب.. كان وما زال يساند قضايا اللاجئين في كل أنحاء العالم بدون كلل أو ملل".

لقد عودنا دائمًا أن يرسم البهجة على وجوه الجميع، وأن يدعم القضايا الإنسانية بكل جهُد وحب، كان ومازال يُساند قضايا #اللاجئين في كل أنحاء العالم بدون كلل أو ملل 🙏🏼.



نحتفل معكم اليوم بعيد ميلاد الزعيم #عادل_إمام ، سفير النوايا الحسنة لدى مفوضية اللاجئين، ونتمنى له عامًا سعيدًا 💙. pic.twitter.com/S55ckgFdul — UNHCR Egypt (@UNHCREgypt) May 17, 2021

وأضافت: "نحتفل معكم اليوم بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، سفير النوايا الحسنة لدى مفوضية اللاجئين، ونتمنى له عاما سعيدا".

هذا وقد اختير عادل إمام، عام 2000، سفيرا للنوايا الحسنة من طرف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وعادل إمام من مواليد عام 1940، ويعتبر من أهم نجوم العالم العربي، وبدأ مشواره الفني بالمشاركة في بطولة مسرحية "أنا وهو وهي" في ستينيات القرن الماضي أمام كل من فؤاد المهندس وشويكار.

ويزخر رصيد عادل إمام الفني بالعديد من المسرحيات الناجحة التي استمر عرضها لسنوات طويلة على خشبة المسرح، مثل "الواد سيد الشغال" و"الزعيم" و"بودي غارد"، وأفلام مثل "الإرهاب والكباب" و"طيور الظلام" و"المنسي" و"الهلفوت" و"الإرهابي" وغيرها.