عادل إمام: أول مرة شفت مراتي كل للي معايه حاولوا يعكسوها إلا أنا.. فيديو

روى الفنان المصري عادل إمام تفاصيل أول لقاء بينه وبين زوجته هالة الشلقامي، مؤكدا أن أول مرة رآها فيها كانت أثناء جلسة في منزل الفنان سمير خفاجة.

وبحسب مقطع فيديو قديم تداوله رواد لمواقع التواصل قال عادل إمام عن أول مرة رأى فيها زوجته: "كنا مجموعة نجلس في منزل سمير خفاجة، وفجأة تم فتح أحد الشبابيك، وظهر منه شيء مبهج".

وعن عدم رغبته في معاكستها كما فعل زملاؤه قال عادل إمام: "لأني مبعرفش أعاكس أصلا وعمري ما عاكست قبل كده، لكن في الأفلام أعرف".

وبخصوص فترة التعارف قال إمام: "أول ما عرفتها قلت لها احنا مش هنتجوز، لكن اتجوزنا بعد سنة، وبعد الزواج قلت لها نأجل الإنجاب وكفاية طفل واحد، بعدها حملت في رامي وبعد كده سارة ثم محمد".

وفي المقطع نفسه تظهر زوجته هالة الشلقامي، وتؤكد أنها هي من أصرت على الزواج منه، بعد أن تعارفا.

يشار إلى أن اليوم الاثنين 17 مايو/ آيار، يوافق ذكرى احتفال عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 81، حيث ولد في الـ 17 من مايو 1940.