خبير: رؤية أجمل الأجرام السماوية في سماء السعودية ممكنة خلال أيام... فيديو

قال خالد الزعاق، الخبير الفلكي السعودي، إن بإمكان العين المجردة أن تطالع في سماء المملكة لرؤية أجمل الأجرام السماوية وأكثرها لمعانا خلال الأيام القادمة.

وأكد الزعاق، في مقطع نشره عبر حسابه على "تويتر"، أن بإمكان من يطالع في الأفق الغربي بسماء المملكة بعد مغيب الشمس أن يرى أجمل الأجرام السماوية.

خلال هذه الأيام :

سنبدأ نشاهد بالعين المجردة ومن داخل المدن ألمع وأروع وأجمل الأجرام السماوية بالأفق الغربي بعيد مغيب الشمس

وتستمر معنا المشاهدة طوال فترة الصيف

pic.twitter.com/BwSLCxWlO6 — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) May 16, 2021

وقال: "خلال هذه الأيام سنبدأ نشاهد بالعين المجردة ومن داخل المدن ألمع وأروع وأجمل الأجرام السماوية بالأفق الغربي بعيد مغيب الشمس، وتستمر معنا المشاهدة طوال فترة الصيف".

وأكد أن "النجوم تخلق الضوء بذاتها، والكواكب تعكس ضوء النجم، وخلال هذه الأيام سوف نشاهد 5 من السرايات (الكواكب)، وهي عطارد والزهرة في الجهة الغربية بعيد مغيب الشمس، وكذلك المشتري وزحل بالجهة الشرقية قبيل الشروق، وسنشاهد المريخ طوال الليل".

ولفت الخبير الفلكي إلى تشاؤم العرب في القديم بحركات الكواكب والنجوم، الأمر الذي أبطله الإسلام، على حد تعبيره.