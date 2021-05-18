أمير كرارة يعلق لأول مرة على أزمته مع مها أحمد

علق الفنان المصري، أمير كرارة، لأول مرة، على أزمته مع الفنانة مها أحمد، بعد تصريحاتها الأخيرة والتي أثارت جدلا واسعا داخل الوسط الفني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وقال كرارة، عبر صفحته الرسمية على "فسيسبوك": "مها أحمد أختنا ومجدي كامل أخونا وحبيبنا وفنانين مصر دايما في ضهر بعض".

وكانت مها أحمد اتهمت أحمد السقا وأمير كرارة دون الإشارة إلى اسميهما بشكل مباشر بأنهما أسندا إليها دور "كومبارس" عندما طلبت منهما مساعدتها في العثور على عمل، بعد إنقاص وزنها.

وتعرضت مها أحمد، لهجوم من فاطمة السقا، شقيقة الفنان أحمد السقا، بسبب منشور على "فيسبوك"، تحدثت خلاله عن نجمين، تقول إن أحدهما خذلها، بينما جعلها الثاني تدخل في حالة نفسية سيئة، مؤكدا أن الفنان الذي أشارت إليه مها أحمد في منشورها بصورة غير مباشرة هو شقيقها الفنان المصري أحمد السقا.

ولفتت إلى أن الرجل الثاني الذي أشارت له هو الفنان المصري أمير كرارة، الذي تقول إنه يتصف بالرجولة والشهامة، مؤكدة أنه لا يجب عليها تشويه سمعة الآخرين.