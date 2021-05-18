فنان مصري يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده ويطلب مسامحته... صورة

هنأ الفنان المصري، صلاح عبدالله، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، ونشر صورة تجمعه معه، ويقوم فيها الزعيم بتقبيله.

وقال صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، "باستك العافية والسعادة إن أنا اللي غلطت في حقك لكن الكبير كبير برضو والمسامح كريم قولوا لنجم النجوم كل سنة وإنت دايماً بخير وإحنا هنقوله كل سنة وإنت نجمنا وحبيبنا وعمنا وصاحبنا وكل عام وإنت #عادل_إمام".

باسِتك العافية والسعادة🙏مع إن أنا اللي غلطت في حقك لكن الكبير كبير برضو والمسامح كريم🤣😍😂قولوا لنجم النجوم كل سنة وإنت دايماً بخير وإحنا هنقوله كل سنة وإنت نجمنا وحبيبنا وعمنا وصاحبنا🎂وكل عام وإنت #عادل_إمام🎂 pic.twitter.com/kH1MAOOSHZ — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) May 17, 2021

​واحتفل زعيم الكوميديا المصري، عادل إمام، أمس الإثنين بعيد ميلاده، فهو من مواليد 17 مايو 1940، وخلال مشواره الحافل بالعطاء الفنى قدم العديد من الأعمال التي لن تمحى من ذاكرة المشاهدين، والزعيم تمكن لسنوات طويلة من البقاء على قمة الهرم الفني في مصر والوطن العربي بفضل أعماله المميزة وموهبته الكبيرة.