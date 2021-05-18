"بتموتي وانتي ماسكة الموبايل"... رانيا يوسف ترد بغضب على إحدى المتابعات من فلسطين

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عبر صفحتها الخاصة "إنستغرام"، مقطع فيديو يظهرها وهي في صالة الرياضة تقوم بتمارينها اليومية، لتتلقى تعليقا من إحدى المتابعات من فلسطين أثار غضبها وجعلها ترد بأسلوب شديد اللهجة.

قامت إحدى متابعات الفنانة المصرية رانيا يوسف بالتعليق على مقطع الفيديو الذي نشرته الأخيرة عبر موقعها الرسمي في "إنستغرام"، تزامنا مع الأحداث التي تعيشها فلسطين وكتبت لها:

"احنا بنموت بفلسطين وأنتي خائفة على رشاقتك، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي".

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وماكان من رانيا يوسف إلا أن ترد على متابعتها بكل غضب واستنكار: "بتموتي وانتي ماسكة الموبايل وبتتفرجي على انستغرام! حسبي الله ونعم الوكيل فيكي انتي".

وشاركت رانيا يوسف في سباق رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" رفقة عدة فنانين مثل الراحل يوسف شعبان وحسن الرداد، وكان العمل من تأليف عبير سليمان وإخراج خالد موسى.