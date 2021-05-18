"أنا اللي قصرت معاها"... نجل نادية العراقية يكشف عن وعده لها قبل وفاتها

كشف نجل الفنانة نادية العراقية أدهم محروس، عن وعده لها بعد وفاتها منذ أيام إثر إصابتها بفيروس كورونا، معبرا عن حزنه الشديد وصدمته بسبب فراقها.
وكتب نجل نادية العراقية عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك": "أنا راضي بحكمتك يا رب العالمين وراضي بقضائك وأنت عارف إني بحبك وعمري مهزعل منك أبدا وبحمدك أنك مقويني عشان إخواتي وأبويا وأنا قوي دايما بوجودك يا الله".
وأضاف "بس أنا مكنتش عارف أن الفراق صعب أوي كده!، أنا مش مصدق كل اللي حصل، ومش عارف أعبر عن إحساسي ولا اللي جوايا!، مش مصدق أن ماما كده خلاص!؟، مش مصدق أني مش هشوفها ولا هسمع صوتها ولا هحس بأيديها علي رأسي تاني".
وتابع "يا رب دي هي كانت مصدر قوتي في الدنيا، دي كانت الطيبة والضحكة والرزق والفرحة والطبطبة والحنية والثقافة والذوق، دي كانت الدنيا يا رب!، أنا مش مصدق أن أخر شيلة شيلتها لأمي كانت لقبرها!".
وتوجه أدهم محروس بالدعاء لوالدته، قائلا "يا رب أرحمها عشان أنت عارف أن قلبها أبيض وبتحبك، أرحمها عشان أنت عارف أن عمرها مقصرت مع حد، وعمرها مقصرت معايا بالعكس أنا اللي قصرت معاها".
وواصل قائلا "هكمل حياتي عشان دي سنة الحياة وعشان وعدتك أني هنجح في حياتي، هتفضلي عايشة في قلبي".
يذكر أن الفنانة نادية العراقية، قد وافتها المنية صباح الأحد الماضي، بعد صراع لنحو أسبوعين مع فيروس كورونا، الذي تسبب لها في مضاعفات أدت إلى تدهور حالتها الصحية قبل الوفاة، حيث ظلت لفترة في الرعاية المركزة تحت أجهزة التنفس الصناعي.
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