"لديهم وقت فراغ"... مودل روز ترد على منتقديها.. فيديو

ردت عارضة الأزياء السعودية مودل روز على منتقديها بعد الضجة، التي أثيرت خلال الساعات الماضية، إثر تعرضها لموقف محرج في بث مباشر.

وقالت مودل روز عبر مقطع فيديو في حسابها على تطبيق "سناب شات" إنها تفاجأت بالضجة، التي حدثت رغم تأكيدها في مرات سابقة أنها لا ترغب في الظهور ببث مباشر مع إتاحة ظهور ضيوف من الجمهور معها، لكنها فعلت ذلك لوجود مسابقة أرادت أن يستفيد منها الجميع.

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وأكدت مودل روز أنها قطعت البث وبدأت بثا جديدا، لكنها لم تستوعب أن الجمهور استطاع التقاط المشهد، الذي حدث وتداول الواقعة بهذه السرعة، واصفة إياهم بأنهم أشخاص لديهم وقت فراغ.

وشددت على أنها صدمت مما حدث، لاسيما أن الشخص الذي فعل ذلك لم يحترم الآلاف ممن يشاهدون البث، مبينة أنها تواصلت مع من تعرفهم من الذين كانوا يشاهدون اللايف كي يمدوها بمعلومات حول هوية من فعل ذلك كي تقوم بالإبلاغ عنه.

وتوعدت مودل روز من يتجرأ على من يقوم بأي فعل خارج خلال "اللايفات القادمة"، مشددة على أنها ستصل إليه وتتخذ الإجراءات القانونية، مبينة أنها لا تعرف جنسية أو هوية من يفعل ذلك.

ويأتي رد مودل روز، بعدما أثيرت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو، ظهرت فيه بموقف محرج من خلال بث مباشر عبر حسابها في "إنستغرام".