الفنان المصري أحمد فلوكس يعلق على أنباء احتجازه

نفى الفنان المصري أحمد فلوكس أنباء حبسه أسبوعا مع الشغل وكفالة 200 جنيه مع وقف التنفيذ، بتهمة إساءة استعمال هاتفه المحمول وقذف رجل أعمال.

وعلق أحمد فلوكس على خبر حبسه عبر "إنستغرام"، بالقول: "خبر غير صحيح ومعرفش عنه حاجة.. أنا بخير.. شكرا".

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وتناقلت مواقع إخبارية أنباء حول قرار إحدى المحاكم في مصر بحبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعا مع الشغل وكفالة 200 جنيه مع وقف التنفيذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية في اتهامه بإساءة استعمال الهاتف المحمول وقذف رجل أعمال.

وأفادت الأنباء بأن محكمة مصریة أصدرت الحكم بعد أن تقدم محامي أحد رجال الأعمال المشاھیر، ببلاغ ضد فلوكس يتهمه بالتسبب في إزعاج رجل الأعمال عمدا بإساءة استخدام التكنولوجیا وسب المجني علیه من خلال تطبیق "واتساب"، وأن الواقعة بدأت بعد قیام أحمد فاروق توفیق صالح، الشھیر بأحمد فلوكس، بإرسال رسائل تسيء إلى موكله عن طریق "واتساب".