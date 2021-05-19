صهر سمير غانم يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير... فيديو

كشف الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج ابنة الفنان المصري الكبير سمير غانم، عن تطورات حالة الفنان الصحية بعد إصابته وزوجته، الفنانة دلال عبد العزيز، بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال رضوان، خلال تقديم برنامجه التلفزيوني "مساء dmc"، "أنا متأكد إن في أول ظهور ليا، فيه ملايين مستنين مني أقول ايه الأخبار، ومش ببالغ لما أقول ملايين، لأن الحقيقة كم المكالمات اللي تلقيتها أنا وكل أفراد الأسرة من كل حتة في العالم، مكنش مفاجأة".

وأضاف : "هؤلاء النجوم ليهم رصيد كبير جدا جدا جدا عند المصريين والعرب حتى اللي موجودين خارج المنطقة العربية، وفي كل الأحوال، إحنا لا زلنا زي الأيام اللي فاتت، في أشد الحاجة لدعاء حضراتكم، وأنا عارف إن كل الناس بتدعي، ولا يغير القدر إلا الدعاء، وبإذن الله ربنا يتقبل دعاء العالم، ويتماثلون للشفاء".

وأضاف رامى قائلا: "لسه لم نمر من المرحلة الحرجة وبدعاء حضراتكم ليهم إن شاء الله ربنا يكرمنا ونبدأ نشهد تحسن خلال الأيام المقبلة".

وكان مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، قال إن "المعلومات اللي عندي سمير في مرحلة علاجية تحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة والفترة المقبلة هتبين الحالة أخبارها إيه، أما دلال عبد العزيز، فهي تحتاج إلى متابعة".

ونقل الفنان المصري سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن مصادر مقربة من دلال عبد العزيز، قولها إن الفنانة تعاني من صعوبة إلى حد ما في التنفس وتخضع حاليا لجلسات أكسجين لتنظيم عملية التنفس. وذكرت البوابة أن الفنان سمير غانم نقل أيضا إلى المستشفى، لتلقي بروتوكول العلاج من كورونا مع توفير الرعاية اللازمة له ولزوجته.