أحمد العوضي يثير الجدل بمنشور غريب... هل انفصل عن ياسمين عبد العزيز؟

أثار الفنان المصري، أحمد العوضي، جدلًا خلال الساعات الماضية، حول انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز بمنشور غريب، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال العوضي، في منشوره: "إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش نذالة أو قلة أصل، لا دي منتهي القوة والجدعنة مع نفسك".

وحسب وسائل إعلام مصرية، إنهالت التعليقات على منشور العوضي، فقد لمح البعض أنه قرر الانفصال عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيما حذره البعض من الانفصال عن ياسمين، موضحين أنه لا يسطتيع أن يجد فتاة مثلها.

وكان الفنان المصري أحمد العوضي، رد مؤخرا على شائعات انفصاله عن زوجته ياسمين عبد العزيز، إثر خلافات في كواليس تصوير مسلسلهما "اللي ملوش كبير"، مؤكدا أنهما يتصفحان هذه الشائعات يوميا ويسخران منها.

وقال العوضي، في أول ظهور له في رمضان، خلال برنامج "ستوديو9090": "من يكلف نفسه بترويج هذه الشائعات ظنا أنه سيغضبنا، لا يعلم إن كان أحد أسباب سعادتنا".

ووجه العوضي رسالة لكل من يسعون للوقيعة بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أنه وزوجته لا يهتمان بمحاولات الوقيعة بينهما، وكان آخرها نشر ملصقات دعائية معدلة لمسلسلهما "اللي مالوش كبير" المعروض حاليا في شهر رمضان، والتي تبين ظهور كل منهما على حدة، وهي عكس الملصقات الحقيقية التي يظهر كلاهما فيها.

يشار إلى أن مسلسل "اللي مالوش كبير" شهد على أول لقاء فني بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بعد زواجهما العام الماضي، وشاركهما بطولته خالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسمين ومن إخراج مصطفى فكري.