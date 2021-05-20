مفاجأة بانتظار جمهور الفنانة شريهان بعد ظهورها الناجح في رمضان الماضي

وقالت صحيفة "الشروق" المصرية، إن ظهور شريهان الناجح في رمضان من خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات دفع مجموعة قنوات mbc، للدخول في مفاوضات مع المنتج جمال العدل، لتحصل على حق عرض المسرحية الاستعراضية "كوكو شانيل".

وأوضحت الصحيفة أنه "رغم مرور ثلاث سنوات كاملة على انتهاء الفنانة شريهان من تصوير المسرحية الاستعراضية "كوكو شانيل" تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل، ضمن مشروع عودتها للتمثيل، الذى يضم 13 عرضا مسرحيا عن 13 سيدة تركت بصمة في التاريخ، وكان مخططا أن يتم إنتاجها للعرض مباشرة على شاشة التلفزيون، قبل أن يتوقف المشروع لأسباب إنتاجية، إلا أن لشركة المنتجة أجلت عرض المسرحية لحين اكتمال المشروع"، إلا أن ظهور شريهان الناجح في رمضان دفع مجموعة قنوات mbc، الفترة الماضية للدخول في مفاوضات، لتحصل على حق عرض المسرحية، بالتوازى مع عمليات المونتاج والمكساج لتكون المسرحية جاهزة للعرض، وتخرج للنور فى نسختها النهائية خلال الفترة المقبلة.

وكانت شريهان، كشفت عن قرب عرض المسرحية دون أن تحدد اسم القناة، وذلك في معرض ردها على أحد متابعيها على "تويتر" في مارس/ آذار الماضي، وقالت: "ستعرض مسرحية الأسطورة كوكو شانيل قريبا جدا على واحدة من أقوى القنوات فى الشرق الأوسط"، متابعة: "عقدي مع شركة العدل جروب انتهى منذ سنوات، ولم يسفر عنه إلا مسرحية واحدة فقط وهي كوكو شانيل".