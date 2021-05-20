تحذير... نقص فيتامين "ب 3" يؤدي إلى مرض "البلاغرا"

يساعد فيتامين "ب 3"، الذي يسمى بالنياسين من الفيتامينات التي يصنعها جسم الإنسان ويستخدمها لتحويل الطعام إلى طاقة، في الحفاظ على صحة أجهزة الجسم مثل الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجلد والشعر.

يمكن أن يسبب نقص هذا الفيتامين بمرض يعرف باسم "البلاغرا"، والذي يمكن أن يؤدي إلى الكعب الجاف المتشقق.

ومن أبرز أعراض "البلاغرا" التهاب الجلد. وعادة ما تتأثر مناطق الجلد المعرضة لأشعة الشمس أو الاحتكاك أولا. ومع مرور الوقت قد تصبح البشرة المصابة أكثر قتامة وقاسية، تبدأ في التقشير، وتنزف دما.

وتحتوي الأطعمة الغنية بالتريبتوفان، مثل الديك الرومي والبيض، أيضا على الكثير من فيتامين "ب 3"، لذا فإن تضمين هذه الأطعمة في النظام الغذائي قد يساعد أيضا في منع نقص فيتامين "ب 3".