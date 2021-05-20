شاب هندي يبتكر طريقة جديدة للحجر الصحي... فيديو

قرر شاب هندي أن يدخل الحجر الصحي الخاص بمصابي فيروس كورونا المستجد بطريقة مبتكرة، توفر له الانعزال عن الآخرين في ذات الوقت، الذي يستطيع فيه أن يستمتع بالبقاء وسط الطبيعة الجميلة.

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، ونشرت مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من حياة الشاب الهندي الذي يبلغ عمره 18 عاما، بعدما اختار أن يحجر نفسه فوق شجرة لعشرة أيام لمواجهة تفشي كورونا.

شاب هندي في الـ18 من العمر يحجر نفسه فوق شجرة لعشرة أيام

في الآونة الأخيرة، اختار شاب هندي في الـ18 من العمر من قرية في ولاية تيلانجانا بالهند، أن يحجر نفسه فوق شجرة بعد أن تم تشخيص إصابته بكوفيد-١٩. pic.twitter.com/gQACExLQJi — CGTN Arabic (@cgtnarabic) May 20, 2021

ولفتت الشبكة إلى أن الشاب الهندي يقيم في إحدى القرى في ولاية تيلانجانا في الهند، لكنه اكتشف إصابته بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، فقرر عزل نفسه.

وتقول وكالة "رويترز" إن إجمالي عدد إصابات كورونا في الهند تجاوز 25 مليون حالة، يوم الثلاثاء الماضي، بينما تجاوز عدد الوفيات 4 آلاف حالة وفاة.