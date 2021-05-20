تسجيل
18:24 GMT20 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الفنان المصري، سمير غانم

    تزوج صومالية ورفض مشاركة عادل إمام أحد الأعمال... حقائق مدهشة عن سمير غانم

    © AFP 2021 / MARWAN NAAMANI
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/1047485735_0:0:3001:1688_1200x675_80_0_0_0b3d5ca4d8fc6924ecec08baa2703a46.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202105201049021219-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85/

    رحل اليوم الخميس الموافق 20 مايو/ أيار 2021 آخر ضلع في فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، وأحد أبرز كوميديانات الوطن العربي بالقرن الماضي، سمير غانم، الذي توفي بعد صراع مرير مع فيروس "كورونا" المستجد.

    وذكرت تقارير أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على روح سمير غانم بمسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة الغد الجمعة، على أن يتم دفنه بمقابر الوفاء والأمل.

    وزخرت حياة سمير غانم بالعديد من الأسرار والمواقف الطريفة التي لا يعلمها الكثير من محبيه ومعجبيه، وكشف عنها في لقاءاته الإعلامية خلال السنوات الأخيرة، والتي نستعرض أبرزها في السطور التالية:

    كلية الشرطة قبل الفن

    ولد سمير غانم في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1937 في مدينة أسيوط في صعيد مصر، والتحق بكلية الشرطة وتركها بعدما استنفذ سنوات رسوبه، ثم درس بعدها في كلية الزراعة بالإسكندرية وتخرج منها.

    "ثلاثي أضواء المسرح"

    خلال دراسته في كلية الزراعة، انضم غانم للفرقة الفنية، واجتمع مع الفنانين وحيد سيف وعادل نصيف، وقدم معهما بعض العروض الغنائية على مسرح الجامعة، لكن بعد أن تفككت أسس سمير غانم مع الفنانين الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، التي قدما من خلالها العديد من الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، منها "كوتوموتو" و"دكتور الحقني".

    بعد وفاة الضيف أحمد في عام 1970، شكّل سمير غانم مع جورج سيدهم "ثنائيا" ناجحا لن يتكرر، وقدما عددا من المسرحيات التي حقتت صدى واسعا بين المشاهدين، من أبرزها "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور".

    زيجاته قبل دلال عبد العزيز

    كشف سمير غانم في لقاء تلفزيوني أجري معه في ديسمبر/ كانون الأول 2020 عن كواليس وتفاصيل زواجه الأول من امراة صومالية"، قائلا: "كانت ست جميلة وبنت حلال".

    وتحدث سمير غانم خلال اللقاء عن زيجاته، فقال "كانت زوجتي الأولى من فتاة صومالية تعرفت عليها خلال حفلة، وتزوجنا لمدة شهرين ثلاثة فقط، وبعد ذلك حدث الانفصال.

    وتابع: "أما زوجتى الثانية كانت زواجة كوميدية كنت سهران مع أصدقائي وانتهت السهرة بزواجي وكانت سيدة عظيمة وكانت مدة زواجنا أسبوع فقط ولكننا كنا متفقين أن من الصعب أن نكمل هذا الزواج، أما الزوجة الثالثة والأخيرة كانت دلال، ودلال عبد العزيز أسطورة والأمر الذي نجح زواجنا أنني لم أكن أنوي الزواج وهي لم تكن سهلة وتعرف كيف تخطط بشكل جيد ووجدت نفسي قد تزوجتها.

    رفض دورا مع عادل إمام

    أفصح سمير غانم في تصريحات متلفزة أنه رفض دورا رشحه له الفنان عادل إمام في مطلع الألفية الثالثة، وذلك بسبب صغر مساحته، كما أنه لم يحز على إعجابه.

    وأكد سمير غانم أن موقفه مع عادل إمام تغير بعد مرور 20 عاما، عندما وافق على الظهور معه كضيف شرف في مسلسله التلفزيوني "فلانتينو"، الذي عرض في شهر رمضان 2020، وذلك "بسبب اختلاف شخصيته طول تلك السنين"، بحسب قوله.

    أكثر رئيس يحبه

    صرح سمير غانم أن أكثر رئيس يحبه هو الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، وكشف أنه أحيا زفاف ابنته منى، وقدم وقتها اسكتش "دكتور الحقني".

    وتابع أنه عندما كان يقدم اسكتشات كوميدية أمام عبد الناصر كان يشعر بالخوف لأن الأخير لا يضحك رغم أنه محب للفن، لكنه كان يضع يده على خذه ويبتسم، وكان يشعر غانم أن عبد الناصر يشاهد الاسكتشات لكن عقله يفكر في شيء آخر.

    "واقعة قديمة" وراء كرهه للسياسة

    كشف السيناريست المصري، بلال فضل في حلقة خاصة عن سمير غانم من برنامجه "الموهوبون في الأرض" أن كره سمير غانم للحديث في السياسة يرتبط بواقعة قديمة تعرّض لها، وذلك عندما تم رفع قضية ضده هو ورفيق كفاحه جورج سيدهم من ابن رئيس الوزراء المصري، حسين رشدي باشا، الذي كان رئيسا للوزراء في فترة الثلاثينات من القرن الماضي، بسبب تجسيد سيدهم دور رئيس الورزاء، بينما جسد غانم دور المطربة منيرة المهدية.

    وأضاف بلال فصل أن ابن رئيس الوزراء الأسبق طالب وقتها بتعويض قدره 15 ألف جنيه، وحكمت المحكمة بتغريمهما مبلغ 2000 جنيه، وكان مبلغ كبير في ذلك الوقت، ومنذ تلك الواقعة أصيب سمير غانم بعقده من السياسة وقرر تجنبها.

    تعب شديد من "فطوطة"

    من أشهر شخصيات سمير غانم الفنية والمحفورة في ذكارة الجمهور هي "فطوطة"، التي لا يمكن لأحد من معجبيه أن ينساها بملامحها المميزة للغاية (قصير الفامة وشعر مبعثر وشارب وبذلة خضراء اللون وحذاء أصفر واسع)، والتي أصبحت أيقونة من أيقونات شهر رمضان.

    وكان من المقرر في البداية أن يتم تقديم فوازير فطوطة بعيدة عن الكوميديا، عن سفريات الرحالة ابن بطوطة في البلاد والمدنـ لكن بعد عقد أكثر من لقاء مع مخرج العمل فهمي عبد الحميد، تقرر تحويل الفوازير من ابن بطوطة إلى "فطوطة" بشكله ونبرة صوته الكرتونية.

     

    وكان سمير غانم قلقا في البداية من تقديم شخصية "فطوطة" لأنها مختلفة في الدراما، ولم يكن يدرك يعرف مدى تقبل الجمهور لها كطبيعة أو تجربة جديدة، فضلا عن خوفه من تقديم الفوازير لأول مرة وسط نجوم متمرسين في تلك النوعية من الأعمال مثل نيللي وشريهان.

    وعانى سمير غانم من تعب شديد أثناء تصوير "فوازير فطوطة" لأنه كان يتعرض لكمية كبيرة من الضوء خلال التصوير من أجل معرفة تصغير حجمه في المونتاج، إلى جانب أنه طوال الوقت كان يتحدث بنبرة عالية وبطء شديد حتى يتحول للصوت المميز الذي أحبه الجمهور وتعلق به الكبير قبل الصغير.

    وكان الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قد قال أمس الأربعاء فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة CBC، إن الفنان الكبير سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، أجريا كل منهما مسحة كورونا، ولكن نتيجتهما إيجابية".

    وأوضح أن "الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت تحت الرعاية، متمنيا لها الشفاء العاجل".

    انظر أيضا:

    أسرة سمير غانم تعلق لأول مرة على شائعة وفاته
    كشف آخر تطورات حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز
    مستشار السيسي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ "سمير غانم"
    صهر سمير غانم يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير... فيديو
    وفاة الفنان الكبير سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما
    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, مصر, فيروس كورونا, دنيا سمير غانم, إيمي سمير غانم, سمير غانم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بقايا قرية كورون الإيطالية في موقع البحيرة الاصطناعية الجافة لاغو دي ريزيا في جنوب تيرول، إيطاليا 9 يوليو 2020
    "شعور غريب"... قرية تخرج من تحت الماء في إيطاليا
    واتسآب سيوقف خدماته لمن يرفض التحديثات الجديدة
    واتسآب يوقف خدماته لمن يرفض تحديثاته الجديدة
    حراك غضب فزان... شرارة الخطر تندلع من الجنوب في ليبيا
    حراك غضب فزان... شرارة الخطر تندلع من الجنوب في ليبيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك