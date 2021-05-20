تزوج صومالية ورفض مشاركة عادل إمام أحد الأعمال... حقائق مدهشة عن سمير غانم

رحل اليوم الخميس الموافق 20 مايو/ أيار 2021 آخر ضلع في فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، وأحد أبرز كوميديانات الوطن العربي بالقرن الماضي، سمير غانم، الذي توفي بعد صراع مرير مع فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت تقارير أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على روح سمير غانم بمسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة الغد الجمعة، على أن يتم دفنه بمقابر الوفاء والأمل.

وزخرت حياة سمير غانم بالعديد من الأسرار والمواقف الطريفة التي لا يعلمها الكثير من محبيه ومعجبيه، وكشف عنها في لقاءاته الإعلامية خلال السنوات الأخيرة، والتي نستعرض أبرزها في السطور التالية:

كلية الشرطة قبل الفن

ولد سمير غانم في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1937 في مدينة أسيوط في صعيد مصر، والتحق بكلية الشرطة وتركها بعدما استنفذ سنوات رسوبه، ثم درس بعدها في كلية الزراعة بالإسكندرية وتخرج منها.

"ثلاثي أضواء المسرح"

خلال دراسته في كلية الزراعة، انضم غانم للفرقة الفنية، واجتمع مع الفنانين وحيد سيف وعادل نصيف، وقدم معهما بعض العروض الغنائية على مسرح الجامعة، لكن بعد أن تفككت أسس سمير غانم مع الفنانين الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، التي قدما من خلالها العديد من الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، منها "كوتوموتو" و"دكتور الحقني".

بعد وفاة الضيف أحمد في عام 1970، شكّل سمير غانم مع جورج سيدهم "ثنائيا" ناجحا لن يتكرر، وقدما عددا من المسرحيات التي حقتت صدى واسعا بين المشاهدين، من أبرزها "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور".

زيجاته قبل دلال عبد العزيز

كشف سمير غانم في لقاء تلفزيوني أجري معه في ديسمبر/ كانون الأول 2020 عن كواليس وتفاصيل زواجه الأول من امراة صومالية"، قائلا: "كانت ست جميلة وبنت حلال".

وتحدث سمير غانم خلال اللقاء عن زيجاته، فقال "كانت زوجتي الأولى من فتاة صومالية تعرفت عليها خلال حفلة، وتزوجنا لمدة شهرين ثلاثة فقط، وبعد ذلك حدث الانفصال.

وتابع: "أما زوجتى الثانية كانت زواجة كوميدية كنت سهران مع أصدقائي وانتهت السهرة بزواجي وكانت سيدة عظيمة وكانت مدة زواجنا أسبوع فقط ولكننا كنا متفقين أن من الصعب أن نكمل هذا الزواج، أما الزوجة الثالثة والأخيرة كانت دلال، ودلال عبد العزيز أسطورة والأمر الذي نجح زواجنا أنني لم أكن أنوي الزواج وهي لم تكن سهلة وتعرف كيف تخطط بشكل جيد ووجدت نفسي قد تزوجتها.

رفض دورا مع عادل إمام

أفصح سمير غانم في تصريحات متلفزة أنه رفض دورا رشحه له الفنان عادل إمام في مطلع الألفية الثالثة، وذلك بسبب صغر مساحته، كما أنه لم يحز على إعجابه.

وأكد سمير غانم أن موقفه مع عادل إمام تغير بعد مرور 20 عاما، عندما وافق على الظهور معه كضيف شرف في مسلسله التلفزيوني "فلانتينو"، الذي عرض في شهر رمضان 2020، وذلك "بسبب اختلاف شخصيته طول تلك السنين"، بحسب قوله.

أكثر رئيس يحبه

صرح سمير غانم أن أكثر رئيس يحبه هو الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، وكشف أنه أحيا زفاف ابنته منى، وقدم وقتها اسكتش "دكتور الحقني".

وتابع أنه عندما كان يقدم اسكتشات كوميدية أمام عبد الناصر كان يشعر بالخوف لأن الأخير لا يضحك رغم أنه محب للفن، لكنه كان يضع يده على خذه ويبتسم، وكان يشعر غانم أن عبد الناصر يشاهد الاسكتشات لكن عقله يفكر في شيء آخر.

"واقعة قديمة" وراء كرهه للسياسة

كشف السيناريست المصري، بلال فضل في حلقة خاصة عن سمير غانم من برنامجه "الموهوبون في الأرض" أن كره سمير غانم للحديث في السياسة يرتبط بواقعة قديمة تعرّض لها، وذلك عندما تم رفع قضية ضده هو ورفيق كفاحه جورج سيدهم من ابن رئيس الوزراء المصري، حسين رشدي باشا، الذي كان رئيسا للوزراء في فترة الثلاثينات من القرن الماضي، بسبب تجسيد سيدهم دور رئيس الورزاء، بينما جسد غانم دور المطربة منيرة المهدية.

وأضاف بلال فصل أن ابن رئيس الوزراء الأسبق طالب وقتها بتعويض قدره 15 ألف جنيه، وحكمت المحكمة بتغريمهما مبلغ 2000 جنيه، وكان مبلغ كبير في ذلك الوقت، ومنذ تلك الواقعة أصيب سمير غانم بعقده من السياسة وقرر تجنبها.

تعب شديد من "فطوطة"

من أشهر شخصيات سمير غانم الفنية والمحفورة في ذكارة الجمهور هي "فطوطة"، التي لا يمكن لأحد من معجبيه أن ينساها بملامحها المميزة للغاية (قصير الفامة وشعر مبعثر وشارب وبذلة خضراء اللون وحذاء أصفر واسع)، والتي أصبحت أيقونة من أيقونات شهر رمضان.

وكان من المقرر في البداية أن يتم تقديم فوازير فطوطة بعيدة عن الكوميديا، عن سفريات الرحالة ابن بطوطة في البلاد والمدنـ لكن بعد عقد أكثر من لقاء مع مخرج العمل فهمي عبد الحميد، تقرر تحويل الفوازير من ابن بطوطة إلى "فطوطة" بشكله ونبرة صوته الكرتونية.

We will miss فطوطة 💔😔 pic.twitter.com/PMfJRKXttw — Aya Mahmoud (@AyaMahmoud74) May 20, 2021

وكان سمير غانم قلقا في البداية من تقديم شخصية "فطوطة" لأنها مختلفة في الدراما، ولم يكن يدرك يعرف مدى تقبل الجمهور لها كطبيعة أو تجربة جديدة، فضلا عن خوفه من تقديم الفوازير لأول مرة وسط نجوم متمرسين في تلك النوعية من الأعمال مثل نيللي وشريهان.

وعانى سمير غانم من تعب شديد أثناء تصوير "فوازير فطوطة" لأنه كان يتعرض لكمية كبيرة من الضوء خلال التصوير من أجل معرفة تصغير حجمه في المونتاج، إلى جانب أنه طوال الوقت كان يتحدث بنبرة عالية وبطء شديد حتى يتحول للصوت المميز الذي أحبه الجمهور وتعلق به الكبير قبل الصغير.

وكان الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قد قال أمس الأربعاء فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة CBC، إن الفنان الكبير سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، أجريا كل منهما مسحة كورونا، ولكن نتيجتهما إيجابية".

وأوضح أن "الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت تحت الرعاية، متمنيا لها الشفاء العاجل".