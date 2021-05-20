زوجة ابنة الفنان الراحل سمير غانم يكشف مفاجأة عن سبب الوفاة الحقيقي

كشف الفنان المصري حسن الرداد عن مفاجأة بشأن وفاة الفنان الكبير سمير غانم الذى رحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس.

ونعى الرداد وهو زوج الفنانة إيمي سمير غانم، الفنان الراحل عبر حسابه بـ"فيسبوك"، قائلا "إنا لله وإنا اليه راجعون.. وداعا حمايا الغالى وأطيب إنسان قابلته فى حياتى، أرجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له بالرحمة إن شاء الله".

وكشف عن مفاجأة حيث قال.. ملحوظة: الوفاة ليست بسبب كورونا.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لاسيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

يذكر أن سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.