مراهقة تستخدم حيلة ذكية ساعدت الشرطة على تعقب متحرش حاول اختطافها... فيديو

رصدت كاميرات مراقبة متواجدة في أحد شوارع مقاطعة إسكامبيا بولاية فلوريدا الأمريكية، شابا وهو يحاول اختطاف مراهقة تبلغ من العمر 13 عاما.

ولولع الفتاة بمشاهدة المسلسلات البوليسية، شكت بنوايا الشاب لحظة تقدمه باتجاهها وعندما أمسك بها قاومته بشجاعة، ونجحت بالهرب منه وتلطيخ ملابسه بطلاء أزرق كانت تلهو به، والذي جعل منه علامة دالة عند إلقاء القبض عليه بعد عدة ساعات.

وقالت الفتاة على الهواء في برنامج تلفزيوني: "أنا فخورة جدا بنفسي ... كنت أعلم أن هذا الطلاء سيكون أفضل دليل إذا عثرت عليه الشرطة".

من جانبه قال رئيس المقاطعة تشيب سيمونز، "تم العثور على بقع الطلاء بملابس المشتبه به، ويدعى جاريد بول ستانجا، ويبلغ من العمر 30 عاما، وتبين لديه سجل إجرامي، لا سيما الجرائم الجنسية ضد الأطفال".

وأشاد رئيس المقاطعة بشجاعة الفتاة وذكائها الذي ساعد الشرطة على تعقبه قائلا " لقد قاتلت كالجندي".