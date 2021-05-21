"النظرة الأخيرة"... دنيا وإيمي سمير غانم تنهاران في جنازة والدهما... صور وفيديو

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لانهيار الفنانتين، دنيا وإيمي في جنازة والدهما الفنان سمير غانم، التي شيعت اليوم الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي في مدينة نصر بالقاهرة.

وفي أحد الفيديوهات، تظهر دنيا وإيمي سمير غانم وهما تؤديان صلاة الجنازة على روح والدهما الراحل، وتقوم إيمي بمسح دموعها حزنا على رحيل والدها.

وتواجدت كل من دنيا وإيمي سمير غانم داخل السيارة التي أقلت جثمان والدهما من مستشفى الصفا، ثم شاركتا في أداء صلاة الجنازة، وحرصتا على وداع والدهما قبل مراسم الدفن بإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

وحرص الفنان حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم، وكذلك الإعلامي، رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، على حمل نعش سمير غانم والمشاركة في دفنه بالمقابر.

#عرب_وود | دنيا وإيمي سمير غانم تلقيان نظرة الوداع على والدهما قبل الجنازة pic.twitter.com/9yFKP4i4xL — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) May 21, 2021

الأب قد ينساه الجميع الا ابنته ، فأن قلبها ينبض ب حبه وذكره كل يوم 😥

دنيا و ايمي سمير غانم في وداع والدهما 💔#سمير_غانم

ربنا يرحمه و يغفرله ة يصبرهم pic.twitter.com/xcwfOKLBkE — Leela (@Leela84680106) May 21, 2021

وشارك في تشييع جنازة سمير غانم العديد من الفنانين، مثل يسرا ومحمود حميدة وإلهام شاهين ومحمد ثروت ومحمد حماقي وهاني رمزي وآخرون.

◾دنيا وإيمي ونجوم الفن في صلاة جنازة الراحل #سمير_غانم pic.twitter.com/Dc7FzcW9sC — Shorouk News (@Shorouk_News) May 21, 2021

وذكرت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، اليوم، أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم بخبر وفاة زوجها نجم الكوميديا، سمير غانم، حتى الآن.

وكشفت إلهام شاهين، الصديقة المقربة لدلال عبدالعزيز، في تصريحات لموقع "بوابة أخبار اليوم"، أن زوجة سمير غانم لا تعلم شئا عن فراق زوجها ، وتم حجب أي معلومات عنها.

وكانت مصادر داخل المستشفى الذي ترقد فيه دلال عبد العزيز، أكدت أن الفنانة لم تعرف حتى الآن، خبر وفاة الفنان الراحل سمير غانم.

ودخل الفنان سمير غانم الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

ويذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.