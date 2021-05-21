إعلامي: غورباتشوف أجبر سمير غانم على خلع باروكة شعره لمرة واحدة

كشف الإعلامي المصري، عمرو الليثي، اليوم الجمعة، عن المرة الوحيدة التي قام فيها الفنان الراحل، سمير غانم، بخلع باروكة شعره وحلق شاربه، وهما أكثر ما يميز مظهره الخارجي.

وقال الليثي في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية إن سمير غانم وافق على الفور على طلب خلعه للباروكة عندما كان يجسد شخصية الرئيس الروسي الأسبق، ميخائيل غورباتشوف، في إحدى حلقات فوازير "المتزوجون"، التي عرضت في رمضان 1992، والذي تتناول فيه 30 شخصية تاريخية وزوجاتهم.

وأوضح عمرو الليثي أن سمير غانم لم يتردد في خلع الباروكة، وذلك بغرض تقديم غورباتشوف بمصداقية أمام المشاهد.

وأضاف عمرو الليثي أن الراحل سمير غانم حلق شاربه لأول مرة منذ صغره، لكي يجسد دور الموسيقار المصري الراحل، محمد عبد الوهاب، في فوازير "أهل المغنى".

وفي لقاء له مع عمرو الليثي، أفصح سمير غانم أن ارتدائه باروكة الشعر يمنح الممثل فرصة التلون بالشخصيات التي يلعبها، ويضعه في أكثر من قالب درامي، وهو ما جعله يعتمدها منذ ظهوره في فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" إلى جانب جورج سيدهم والضيف أحمد.

كما صرح غانم في لقاء مع برنامج "100 سؤال" أنه يمتلك عددا ضخما من الباروكات، لدرجة أنه لا يعلم عددها تحديدا.

وتوفي الفنان سمير غانم أمس الخميس عن عمر 84 عاما، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته اليوم الجمعة من مسجد المشير طنطاوي في مدينة نصر بالقاهرة.

وكان غانم دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

ويذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.