"ضيف ثقيل"... علي الحجار يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

أعلن الفنان المصري، علي الحجار، اليوم الجمعة، عن إصابته هو وزوجته بفيروس "كورونا" المستجد.

وشارك الحجار صورة له مع زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وكتب معها لمعجبيه: "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة، الحمد لله علي كل شيء .. دعواتكم بالشفاء".

وكانت آخر حفلات علي الحجار الغنائية عبارة عن أمسية رمضانية، أقيمت يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 نيسان/ أبريل الماضي على مسرح الزمالك بالقاهرة، قدم فيها باقة مميزة من أغنياته الشهيرة، إلى جانب تترات المسلسلات التلفزيونية، وعدد من الابتهالات الدينية.

ويعتبر علي الحجار من أبرز مطربي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وحقق شهرة مدوية من أدائه تترات العديد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة، منها "رحلة السيد أبو العلا البشري" و"ذئاب الجيل" و"الأيام" و"بوابة الحلواني"، وتزوج 6 مرات في حياته، من بينها الفنانة المصرية، مشيرة إسماعيل.