شقيق سمير غانم: أصابه الفطر الأسود بعد تعافيه من كورونا

كشف شقيق الفنان المصري الراحل، سمير غانم، اليوم الجمعة، أن الأخير أصيب بالفطر الأسود عقب تعافيه من فيروس "كورونا" المستجد.

وروى في تصريحات متلفزة أن شقيقه كان في منتصف مرحلة الإصابة بمرض (كوفيد-19)، الذي تسبب له في فشل كلوي ورئوي.

وتابع أنه أصيب بكورونا أيضا، لكنه شفي منه بينما شقيقه لم ينج منه، على الرغم من تعاطي كلاهما نفس أدوية العلاج.

وأضاف شقيق سمير غانم أن الأخير أصيب قبل وفاته بالفطر الأسود في عينه اليمنى، ولفت إلى أنه "من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان".

وواصل أن شقيقه كان في حالة توهان بسبب ارتفاع اليوريا في الدم، إلا أنه كان مدركا لمن كانوا يزورونه في غرفته.

وأشار إلى أن حالة شقيقه الصحية كانت صعبة في المستشفى، وكان يعاني من مشكلة في الركبة تمنعه من القيام، الأمر الذي كان يدفعه للصلاة معه وهو جالس.

وأعلنت أسرة الفنان المصري، أمس الخميس، وفاته بعد معاناة مع المرض، وقال زوج ابنته إيمي، الفنان حسن الرداد إن سبب وفاة الراحل ليس "فيروس كورونا".

من جانبه أوضح نقيب المهن التمثيلية المصرية، أشرف زكي، أن الأزمة الصحية جاءت بعد بإصابته بفيروس كورونا، ثم حدث فشل كلوي أدى إلى الوفاة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفنان سمير غانم، دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

من جانبه أشار زكي إلى أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، مستقرة حتى الآن، متابعا أنه "لا يعلم هل عرفت بفقدان زوجها أم لا لعدم التدخل في خصوصيات العائلة واحترامها".

سمير غانم، من مواليد 15 يناير عام 1937، وهو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد.