ضجة في مصر بسبب رقص فنانات في حفل ليلا رغم حزنهن في جنازة سمير غانم صباحا... صور وفيديو

أثيرت في مصر ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب حضور عدد من الفنانات حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة، ليلة أمس الجمعة، ورقصهن، بعدما ظهرن بالأسود بجنازة النجم سمير غانم في صباح اليوم ذاته، وهن يظهرن علامات الحزن عليه.

وأحيى النجم عمرو دياب الفرح، بحضور نخبة من رجال المجتمع والشخصيات العامة في كافة المجالات، وكان على رأس الحاضرين النجمة يسرا والمنتج جمال العدل والراقصة جوهرة وإلهام شاهين ولبلبة وياسمين صبري، والراقصة جوهرة، ونيللي كريم.

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وسادت حالة من الجدل بين الجمهور على الإنترنت، بسبب مشاهدتهم للفنانة يسرا ترتدي الأسود صباح الجمعة، وتشارك في تشييع جثمان الفنان المصري الراحل سمير غانم، وبعد ساعات ترتدي الأحمر، وترقص في حفل زفاف.

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واستنكر النشطاء ما فعلته يسرا، موجهين لها عبر التعليقات الكثير من الانتقادات، حيث غرد أحد الأشخاص: "‏‎كمية نفاق عند الفنانين لم أرها. معقولة زميلهم مات ودفن اليوم وصديقتهم بين الحياة والموت يروحوا يمكيجو ويرقصو عشان رجل أعمال عامل فرح.. فعلاً هم عباد مال ومصالح".

كمية نفاق عند لفنانين لم اراها معقوله زميلهم مات ودفن ليوم وصديقاتهم بين لحياه ولموت يرحو يميكيجو ويرقصو عشان رجل اعمال عامل فرح فعلاً هم عباد لمال ومصالح — بكرا أحلي😜 (@6RPm4yt0UnqFYyQ) May 21, 2021

وكتبت مغردة تدعى أمل قائلة: "‏‎يا شيخة ده إحنا اللي ياللي بعيد عن الوسط الفني زعلانين على سمير غانم جداً وانتي ياللي كنتي بتشوفيه ودايماً معاهم مش مقدرة حتى حزنهم!!".

يا شيخه ده احنا اللي ياللي بعيد عن الوسط الفني زعلانين علي سمير غانم جداً وانتي ياللي كنتي بتشوفيه و دايماً معاهم مش مقدره حتي حزنهم !! — ‏﮼أمل 🥀 (@Aml_hasSann) May 21, 2021

وعقبت مغردة تدعى سهيلة قائلة: "‏‎مش على أساس نازلة فيها تغريدة طويلة عريضة حبيبي وما بعرف شو وهلا نازلة فيها رقص وغناء فعلا اللي استحوا ماتوا".

مش على اساس نازلة فيها تغريدة طويلة عريضة حبيبي ومابعرف شو وهلا نازلة فيها رقص وغناء فعلا لستحو ماتوا — 🇩🇿Sohaila Official 👑 (@souhilaalgeriaa) May 21, 2021

وأردف محمد مصطفى، يقول: "‏‎وعامله نفسها حزينة ومتأثرة ولا في عندها ذرة احترام للمتوفي ولا لعيلته. كميه نفاق مش طبيعية".

وعامله نفسها حزينه ومتأثره ولا في عنده ذره احترام للمتوفي ولا لعيلته

كميه نفاق مش طبيعيه — Mohamed Mostafa (@Mohamed21502646) May 21, 2021

وقال أحمد ويزا: "‏‎بالنهار في عزاء ‎سمير غانم وبالليل حفل ‎عمرو دياب كل واحد حر بس الأصول تكسب".

بالنهار في عزاء #سمير_غانم

وبليل حفل #عمرو_دياب

كل واحد حر بس الأصول تكسب#weza — Ahmed Weza (@AhmedWe50046684) May 21, 2021

وشيع العديد من نجوم الفن في مصر، وعدد كبير من محبي الفنان المصري سمير غانم، جثمانه إلى مثواه الأخير.

وكان الفنان الكوميدي المصري، سمير غانم، قد رحل الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، عقب صراع مع مضاعفات فيروس "كورونا".