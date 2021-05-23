ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها بشأن انفصالها عن زوجها أحمد العوضي

علقت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، لأول مرة، على تداول أخبار بشأن انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي.

وسخرت ياسمين عبدالعزيز، من تداول هذه الأخبار، بعد منشور العوضي الغامض الذي تحدث خلاله عن الانسحاب من حياة بعض الأشخاص، وأعادت ياسمين نشر العديد من الأخبار التي تتحدث عن حقيقة انفصالهما وعلقت ساخرة: "معقولة!!".

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وكان "العوضي" كتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش ندالة أو قلة أصل لا دي منتهى القوة والجدعنة مع نفسك"، ما فتح المجال للعديد من التكهنات حول علاقته بياسمين عبدالعزيز.

يشار إلى أن مسلسل "اللي مالوش كبير" شهد أول لقاء فني بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بعد زواجهما العام الماضي، وشاركهما بطولته خالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسمين ومن إخراج مصطفى فكري.