محمد صبحي: سمير غانم أستاذي ويكاد يكون الفنان الوحيد الذي لم يثر مشاكل مع زملائه

أكد الفنان المصري، محمد صبحي، أمس السبت، أنه يعتبر مواطنه الفنان سمير غانم أستاذه، وذلك في نعيه له بعد أن رحل عن عالمنا الخميس الماضي.

وقال صبحي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المصرية : "سمير غانم حبيبي وأعتبره أستاذي وزميلي وصديقي، لم يسبق لنا أن تعاونا فنيا، ولكن كانت علاقتي به جميلة".

وأشاد محمد صبحي بأسرة سمير غانم، المكونة من زوجته الفنانة دلال عبد العزيز وابنتيهما الفنانتان دنيا وإيمي، قائلا: "تريد أن تعرفه كإنسان انظر إلى أسرته الجميلة التي تشرف، ولا تسمع صوتها أو حسها".

كما شدد صبحي على أن سمير غانم "يكاد يكون الفنان الوحيد في الوسط الفني -الوحيد وتحتها 20 ألف خط- الذي لم تكن هناك مشكلة بينه وبين أي زميل آخر".

وتابع موضحا لمقدم البرنامج، سيد علي: "أتحداك أن تضبط مرة سمير غانم كان غاضبا مع أحد، كلنا تتلمذنا على يده، وكان رجلا بسيطا، وكان يحب الفن من أجل الضحك".

وفي ختام تصريحاته لبرنامج "حضرة المواطن"، قدم محمد صبحي عزائه لأسرة سمير غانم، ودعا لزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء العاجل، بعد دخولها المستشفى إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

يذكر أن سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحدا من نجوم المسرح مع عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.