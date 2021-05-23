أول تعليق من أسرة سمير غانم على أزمة حفل زفاف حضره بعض أفراد الوسط الفني

علقت أسرة الفنان الراحل، سمير غانم، على أزمة حفل الزفاف الذي جاء في نفس يوم تشييع جنازة الفنان الكبير، وحضره بعض أفراد الوسط الفني وغاب عنه آخرون.

ووجه الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم الشكر للفنان محمد حماقي والفنانة هالة صدقي بعد علمه أن حماقي وهالة صدقي لم يحضرا حفل الزفاف- الذي حضره بعد أفراد الوسط الفني- مراعاة لوفاة سمير غانم والحالة الصحية التي تمر بها الفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشر حسن الرداد صورتين عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، موجها لهما الشكر.

وأثيرت في مصر ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب حضور عدد من الفنانات حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة، ليلة الجمعة، ورقصهن، بعدما ظهرن بالأسود بجنازة النجم سمير غانم في صباح اليوم ذاته، وهن يظهرن علامات الحزن عليه.

وكانت الفنانة هالة صدقي، كشفت أنها شاركت في جنازة الفنان سمير غانم، رغم أنها جاءت من دبي إلى مصر خصيصا لحضور حفل زفاف، مشيرة إلى أنها اعتذرت عن حضور حفل الزفاف، احتراما لصديقها الراحل ولمشاعر صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز التي كانت لاتفوت فرصة لأداء الواجب.

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس كورونا، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.