"كيف تتنفسين".. انتقادات واسعة لخبيرة تجميل سعودية

تعرضت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي لانتقادات واسعة من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شكل أنفها بعد عملية تجميلية.

ونشرت ملكة كابلي صورا لها عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، كشفت عن التغيير الذي اعتبره الجمهور "صادما"، كونه أحدث تبديلا في ملامحها بسبب تصغير أنفها بشكل مبالغ فيه.

View this post on Instagram A post shared by أم قمر 🌙 (@malika_kabli)

وسخر عدد كبير من جمهورها من شكل أنفها، مؤكدين أنه على وشك الاختفاء بسبب كثرة عمليات التجميل، التي تخضع لها لتغيير أنفها، متسائلين "كيف تتنفسين".

وعلق متابع آخر على شكل أنفها، قائلا: "هاذي لو جاها زكام خفيف اتوقع تموت"، وعبرت متابعة أخرى عن حزنها على ما وصلت إليه، قائلة: "حرام خربت روحها".

وعلق أحد متابعيها، قائلا: "مين مسكر الباب على خشمها"، وقالت أخرى: "نقار الخشب.. شلون تتنفس هذي".

يذكر أن ملكة كابلي من مواليد الرياض، تحمل الجنسية السعودية، وتزوجت من المدون الكويتي أحمد السالم، وأنجبت طفلة اسمتها قمر، وتقيم بالسعودية مع زوجها، وهي خبيرة تجميل سعودية شهيرة، وتمتلك عدة حسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتعرف بأكبر خبيرة تجميل على مستوى الخليج.