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    امرأة تختار وجبة طعام

    تؤثر على الخصوبة... أسوأ 10عادات لدى النساء عند تناول الطعام

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    تمتلك النساء على وجه الخصوص عادات غذائية معينة، وعلى الرغم من شيوعها وانتشارها بشكل واسع، إلا أنها ليست بالضرورة الأكثر صحية.

    وبحسب خبراء التغذية، فإن السطور التالية تعرض أسوأ 10 عادات يجب على النساء التوقف عن فعلها، والتي قد تؤثر على الدورة الشهرية وكثافة العظام وحتى الخصوبة، ووسائل بديلة لها، بحسب موقع "إيت ذيس نوت ذات".

    الخضار الطازجة
    © Fotolia / Kreus
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    1) الأكل أثناء الوقوف

    تقف الأمهات المشغولات على منضدة أثناء رعايتهن لأطفالهن، لكن الجلوس على كرسي قبل تناول الغذاء أو الوجبة الخفيفة يمكن أن يكون مفيدا بالفعل.

    وتشرح خبيرة التغذية، لورين هاريس بينكوس: "عندما تأكلين بسرعة دون انتباه، فإن جسمك لا يمنحك ائتمانا عقليا لتناول الطعام، ولذلك التزمي بتناول الطعام على كرسي مع طبق وشوكة (أو ملعقة) وانتبهي لوجبتك بالمضغ".

    2) بقايا طعام الأطفال

    تؤكد بينكوس أن السعرات الحرارية في بقايا قطع الناغتس والجبن الخاص بأطفالك يتم احتسابها.

    وتقول: "اعلمي أن إهدار الطعام أمر مستهجن، لكن إذا لم يحسن هذا الطعام صحتك فلا تتناوليه". وتحذر من أن الوجبات الخفيفة الملائمة للأطفال تضيف إلى الرصيد اليومي من السعرات الحرارية.

    3) أكل بدون تخطيط

    إن الوصول إلى الطعام من الصناديق والحقائب سيوفر عموما الكثير من السعرات الحرارية بدون تغذية جيدة، وعوضا منها يمكن تناول المزيد من الفواكه والخضروات في نظامنا الغذائي. "تناولي عددا قليلا من الوجبات الخفيفة المعدة مثل الخضار المقطعة المغموسة داخل الحمص أو الغواكامولي، أو أكواب الزبادي اليونانية، أو وعاء من الفاكهة المغسولة".

    4) تناولي ما تعتقدين أنه مسموح به وليس ما تشتهيه

    توضح لورين هاريس بينكوس: "غالبا ما تقودنا عقلية النظام الغذائي إلى اختيار الوجبات بناء على ما "ما هو مسموح به "وليس "ما تحتاجه أجسامنا"، وإلى أكثر من خلال التغلب على إشارات الجوع".

    وبهذا الصدد تنصح بينكوس: "استمعي إلى جسدك، توقفي أثناء الوجبة واسألي نفسك إذا كنت لا تزالين جائعة قبل الاستمرار في تناول الطعام".

    5) تصنيف الطعام

    تصنف بعض النساء أنواعا من الطعام بأنها "جيدة" و"سيئة"، ولكن الواقع يشسر إلى أنه يمكن أن تتناسب جميع الأطعمة مع نظام غذائي صحي، بشرط ألا تعاني من الحساسية أو حالة طبية معينة.

    وتقول هاريس بينكوس: "إن تصنيف الأطعمة على أنها سيئة يمكن أن يسبب الشعور بالذنب والحديث الذاتي السلبي الذي سيؤدي في النهاية إلى علاقة غير مثالية مع الطعام، وبدلا من ذلك، تأكدي من اختيار الأطعمة الغنية بالمغذيات في معظم الأوقات واستمتعي تماما بهذه الأطعمة عندما تقررين تناولها.

    6) بدائل الوجبات

    تقول خبيرة التغذية، كيلي جونز عن تناول بدائل وجبات في أغلب الأوقات: "في حين أنه قد يتم تسويقها لتحل كبديل وجبة كاملة، إلا ان هذه المخفوقات أو الألواح البديلة منخفضة جدا في السعرات الحرارية والعناصر الغذائية لإشباعك جسديا وعقليا، ومن الأفضل استخدامها كوجبات خفيفة".

    وتابعت موضحة: "بهذه البدائل أنت لا تضغطين فقط على نفسك وتزيدين من فرصة شعورك بالجوع الشديد والإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق، ولكنها أيضا تحل محل الأطعمة الحقيقية التي توفر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية لدعم صحتك والتمثيل الغذائي".

    7) تجاوز البروتين في الإفطار

    وجبات سريعة
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    أمر هام للغاية أن تحافظ النساء على عضلات غير هزيلة مع تقدمهم في العمر (يمكن أن تبدأ في الانخفاض بحلول سن 30)، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي إضافة بعض البروتين إلى مزيج غذائهن، وأفضل طريقة لتحقيق هذا هو إضافة المزيد مع كوب من الحليب في الصباح، والاستمتاع ببعض الزبادي الغني بالبروتين، أو تناول دقيق الشوفان طوال الليل بالمكسرات والبذور.

    8) الكثير من الطعام ليلا

    هناك معتقد خاطئ بين العديد من الأشخاص، وهو أنهم يتناولون الطعام في وقت متأخر من الليل من أجل تناول كمية أقل في الصباح، ولكن هذا يؤدي إلى اضطراب في النوم.

    ولكسر ذلك النمط، ينضح بتناول وجبة فطور كاملة ووجبة خفيفة خلال اليوم، من أجل تحضير وجبة أصغر قبل النوم.

    9) مقاطعة الكربوهيدرات لفترة طويلة

    "إن الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تكون أكثر ضررا للنساء من الرجال، لأنها تعطل الهرمونات، وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي تناول الطاقة المنخفضة باستمرار إلى عدم انتظام الدورة الشهرية وإلى العقم، وهي أيضا علامة على أن جسمك يعاني من فقدان العظام"، كما تقول كيلي جونز.

    10) وجبات خفيفة بدلا من وجبات كاملة

    يمكنك تناول وجبة خفيفة مقابل وجبة كاملة لأنك تستمتعين أكثر بالوجبات الخفيفة، وذلك لأنها مريحة خلال يومك المزدحم، ولكنها تتسبب في إفراز جسمك الهرمونات التي تنظم سكر الدم لوقت طويل فضلا عن الشعور بالإجهاد الزائد، كما لن تكوني ممتلئة لفترة كافية للتوقف عن التفكير في الطعام لذلك تناولي وجبات حقيقية للحفاظ على جسدك مشبعا والرغبة الشديدة في تناول الطعام.

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    الكلمات الدلالية:
    صحة, سوء تغذية, تغذية, النساء, الطعام
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