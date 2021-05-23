بعد شائعات وفاتها... أول ظهور للفنانة الكويتية انتصار الشراح من داخل المستشفى

أطلت الفنانة الكويتية، انتصار الشراح، على جمهورها من داخل المستشفى بعد غياب، إثر تعرضها لوعكة صحية أواخر العام الماضي.

ونشر الفنان الكويتي، محمد العجيمي، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صوره تجمعه بمواطنته الشراح وهي على سرير المستشفى، والتي تظهر فيها وهي مبتسمة وحولها عدد من الأجهزة الطبية التي تساعدها على التعافي من أزمتها الصحية.

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وذكرت تقارير أن انتصار الشراح عانت من وجود بكتيريا الدم، وسحب الأطباء الماء الزائد في جسمها.

وعن تطورات حالتها الصحية، أكد محمد العجيمي مع الصور التي نشرها: "الحمد لله، قاعدة تتجاوب مع العلاج"، وطلب من الجمهور عدم نسيانها من الدعاء.

وأجرت انتصار الشراح عملية جراحية في الأمعاء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وساءت حالتها الصحية بعدها، ونقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري.

وقبل شهر، نفت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، شائعة وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح، مشيرة إلى أنها ما زالت ترقد في العناية المركزة بالمستشفى الأميري.

وأوضحت العيدان في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن الفريق الطبي المشرف على حالة الشراح تدخل وقام بعملية سحب للماء الزائد في جسمها، وتمنت لها الشفاء مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت مي العيدان: "أنفي جملة وتفصيلا شائعة وفاة الفنانة الكبيرة انتصار الشراح.. الفنانة انتصار الشراح ما زالت تحيا بيننا الله يشافيها ويعافيها وتتلقى العلاج في العناية المركزة في المستشفى الأميري والأطباء هناك لم يقصروا بحقها".

وأضافت: "هي تتجاوب للعلاج نتيجة بكتيريا الدم واليوم قام الأطباء بسحب الماء الزايد في جسمها وبإذن الله ينتهي علاجها وتخرج من العناية المركزة ويتم شفاؤها..".

واختتمت العيدان منشورها بالقول: "ادعولها إن الله يشافيها وتصوم معنا رمضان يا من قلت لشيء كن فيكون يا من تكسو العظام وهي رميم ادعولها بدل ما اطلعون عليها إشاعات وتفرعون قلوب عائلتها ومحبيها".