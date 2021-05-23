"رقصت وغنيت حد عايز حاجة"... فنان يرد على منتقدي حضوره زفافا في يوم جنازة سمير غانم

رد السيناريست المصري تامر حبيب، على انتقاد البعض له، بسبب ذهابه إلى أحد الأفراح، ليلة دفن الفنان المصري سمير غانم.

وقال حبيب، عبر حسابه على "فيسبوك": "طيب، أنا فعلا حزين وموجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف مأقدرتش أروح الجنازة والدفنة لأني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وأرجع بالليل علشان أروح الفرح، وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب وإتصورت مع أصحابي... حد عايز حاجة؟".

وأثيرت في مصر ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب حضور عدد من الفنانات حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة، ليلة الجمعة، ورقصهن، بعدما ظهرن بالأسود في جنازة النجم سمير غانم في صباح اليوم ذاته، وهن يظهرن علامات الحزن عليه.

وكانت الفنانة هالة صدقي، كشفت أنها شاركت في جنازة الفنان سمير غانم، رغم أنها جاءت من دبي إلى مصر خصيصا لحضور حفل زفاف، مشيرة إلى أنها اعتذرت عن حضور حفل الزفاف، احتراما لصديقها الراحل ولمشاعر صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز التي كانت لاتفوت فرصة لأداء الواجب.

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس كورونا، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.