بسبب سجدة... انتقادات تطال شابا كويتيا... فيديو

في حادثة نادرة، قام شاب كويتي بالسجود لحظة دخوله إحدى قاعات السينما بعد انقطاع لأكثر من سنة بسبب فيروس كورونا.

وتداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشاب الكويتي وهو يسجد لحظة دخوله إحدى قاعات السينما، بعد انقطاع دام أكثر من عام بسبب الإغلاقات، التي فرضها وباء كورورنا.

بعد انقطاع أكثر من عام.. شاب يسجد لله لدخوله قاعة السينما!#فيروس_كورونا#الحظر_الجزئي pic.twitter.com/RW26KSeDma — Eman Ali (@EmanAli41856415) May 21, 2021

وأثارت الحركة التي قام بها الشاب الكويتي انتقادات واسعة، حيث اعتبرها أحد الناشطين استهزاء بالشعائر الدينية، قائلا: "اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.. هذا المقطع فيه استهزاء بالشعائر الدينية والمتمثلة بسجود الشكر".

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا



هذا المقطع فيه استهزاء بالشعائر الدينية والمتمثلة سجود الشكر pic.twitter.com/C077IcE8co — د عبداللطيف السنان🇰🇼 (@DrAlsenan) May 22, 2021

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وكتب آخر "سجد صلاح الدين عند فتح بيت المقدس، وسجد كويتي عند فتح أبواب السينما.. السجود واحد، لكن الأمنيات اختلفت".

سجد صلاح الدين عند فتح بيت المقدس

و سجد كويتي عند فتح ابواب السينما

السجود واحد لكن الأمُنيات اختلفت #عيديات_البدو#المهدي_المنتظر pic.twitter.com/iuW47tdvQ7 — منطـــقي 🇰🇼 Redpill (@KwRedpill) May 22, 2021

يذكر أنه قبل نحو أسبوعين وافق مجلس الوزراء الكويتي على فتح دور السينما والمسارح، بشرط الحصول على اللقاح، ومرور أسبوعين على الجرعة الثانية أو خمسة أسابيع على الجرعة الأولى، وذلك بعد إغلاق دام أكثر من سنة بسب وباء كورونا.