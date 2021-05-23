فنان كويتي يكشف تأثير مواقفه السياسية على مصدر رزقه... فيديو

أعلن الفنان الكويتي عبد الله بهمن أن مواقفه السياسية أثرت بشكل كبير على مصدر رزقه.

وقال الفنان الكويتي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "تويتر": "أعلم تماما عاقبة موقفي السياسي، ولكن أدعو الله بالثبات ووقوفي مع الحق والإصلاحيين ماهو إلا وقوف مع الكويت وإيمانا مني أن الفنان لا يقتصر دوره على الوقوف أمام الكاميرا وخشبه المسرح بل أن الدور الحقيقي هو أن نكون صوت المظلومين وصوت الحق".

اعلم تماما عاقبه موقفي السياسي ولكن ادعو الله بالثبات ووقوفي مع الحق والاصلاحيين ماهو الا وقوف مع الكويت وايمانا مني ان الفنان لا يقتصر دوره على الوقوف امام الكاميرا وخشبه المسرح بل ان الدور الحقيقي هو ان نكون صوت المظلومين وصوت الحق #عبيد_الوسمي #بدر_الداهوم pic.twitter.com/vDMTsz2fdU — عبدالله بهمن (@abdullah_baahmn) May 22, 2021

وأكد أن مواقفه تؤثر على عمله، في الإعلانات وبعض الشركات تخلت عنه بسبب ذلك وانسحبت من الاتفاقيات معه، مضيفا أنه ثابت على مواقفه ولن يحيد عنها، وسيبقى مناصرا للحق والإصلاح ما استطاع مع نواب الشعب الكويتي.

وعبد الله بهمن ممثل كويتي ولد عام 1983، وبدأ مشواره الفني مع المخرج محمد دحام الشمري، في مسلسل "عرس الدم"، وأكمل دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحي.

وشارك "بهمن" في الكثير من الأعمال الدرامية، منها: "الحل الصعب"، و"زوارة خميس"، و"الأبساط"، و"كريمو"، و"عشاق رغم الطلاق"، و"الجسر".

كما شارك في العديد من المسرحيات مثل: "بيت المرحوم"، و"مصباح زين"، و"الدمية القاتلة"، و"موريس"، و"فانتازي".