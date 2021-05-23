بعد قرابة شهر من الطلاق... بيل غيتس لا يزال يرتدي خاتم الزواج

أظهرت صور جديدة للملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، أنه لا يزال يرتدي خاتم زواجه في إصبع يده اليسرى، رغم مرور قرابة الشهر من إعلان طلاقه من زوجته ميليندا.

وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بيل غيتس وهو يرتدي الخاتم في أصبع يده اليسرى وفي حالة معنوية مرتفعة، حيث كان مبتسما ودون قناع الوجه.

Bill Gates is spotted out in public for first time since divorce from Melinda https://t.co/hhpqmbNWqG — Daily Mail Online (@MailOnline) May 23, 2021

وأشارت الصحيفة إلى أن غيتس البالغ من العمر 65 عاما كان في مدينة مانهاتن، بعد أن سافر بصحبة بعض الأشخاص على متن طائرته الخاصة، بما في ذلك فتاة يُعتقد أنها ابنته الصغرى فيبي (18 عاما) وصديقها تشاز فلين.

وتوجه غيتس ورفاقه، لتناول الطعام في نوبو في مدينة نيويورك مع ابنته فيبي وصديقها، ومجموعة كبيرة من حراس الأمن.

وكان بيل وميليندا غيتس، قد أعلنا انفصالهما، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد 27 عاما من الزواج.

وكتب الثنائي على "تويتر": "بعد قدر كبير من التفكير والعمل على علاقتنا، اتخذنا قرارنا بإنهاء الزواج. وعلى مدار 27 عاما، نجحنا في تربية ثلاثة أطفال رائعين، وبنينا مؤسسة خيرية تعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين الناس من عيش حياة صحية ومنتجة".