"الخصوصية لا تعني الصمت"... أوبرا تدافع عن تصريحات هاري وميغان ضد العائلة المالكة

دافعت الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، عن طلب الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل باحترام خصوصيتهما، قائلة إن هذا لا يعني أن عليهما التزام الصمت.

وظهرت وينفري البالغة من العمر 67 عاما في البرنامج التلفزيوني "توداي"، يوم الجمعة، وتحدثت عن رد الفعل العنيف الذي تلقاه هاري (36 عاما) وميغان (39 عاما) خلال الأشهر الأخيرة لمناقشتهما قضايا شخصية في البرامج التلفزيونية والبودكاست، بعد تخليهما عن صفتهما الملكية وخروجهما من العائلة المالكة البريطانية العام الماضي، ليعيشا حياة أكثر هدوءا في أمريكا.

وقالت وينفري أثناء الترويج لمسلسلها الوثائقي الجديد مع الأمير هاري على منصة "آبل تي في" بلس": "الخصوصية لا تعني الصمت".

وتابعت موضحة لمقدمي البرنامج: "أتعلمون، أنا أطلب الخصوصية وأتحدث طوال الوقت، لذلك أعتقد أن القدرة على التمتع بحياة لا يتطفل عليها المصورون أو الأشخاص الذين يحلقون فوقك أو يغزون حياتك هو ما يريده كل شخص ويستحقه".

قال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إنهما انتقلا إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية للابتعاد عن الصحافة البريطانية المنتقدة ولضمان سلامة أسرتهما المتنامية، ومع ذلك، كان بعض المراقبين الملكيين ينتقدون استمرار الزوجين في إجراء المقابلات والاضطلاع بالمشاريع التي تلفت الانتباه إليهم فقط.

وكان أكثر مشاريع هاري وميغان إثارة للجدل حتى الآن هي مقابلتهما التفزيونية مع أوبرا وينفري، والتي أذيعت في شهر مارس/ آذار الماضي، عبر شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وقالت وينفري عن المقابلة التي أحدثت ضجة عالمية إنها "لم تشارك أي ندم بشأن إجرائها". وتابعت موضحة لبرنامج "توداي"، يوم الجمعة: "لقد أدركت ما الذي حدث لهاري وميغان ماركل، وأردت أن يبتعد بقية العالم لكي يتمكنا من الإجابة عن السؤال: "لماذا غادرا العائلة المالكة؟"، وأعتقد أنه مع حلول الوقت الذي أجريت فيه تلك المقابلة فهم الناس ذلك".

وخلال مقابلة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وميغان ماركل، ناقش الزوجان قرارهما بالتخلي عن أدوارهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية، بعد أن كان هناك نقاش مزعوم حول لون بشرة ابنهما آرتشي.